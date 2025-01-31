Капитан «Салавата Юлаева» покинул реанимацию

Posted 30 января, 22:31
Published 30 января, 22:31
Modified 30 января, 22:34
Updated 30 января, 22:34
Кадрами с больничной койки защитник «Салавата Юлаева» поделился у себя в Telegram-канале. Игрок клуба остался в больнице Омска, куда его экстренно доставили прямо со льда стадиона города.
Спортивные СМИ утверждают, что в сибирском госпитале хоккеист пробудет как минимум несколько дней, после чего его перевезут в Уфу. Восстановление хоккеиста же займёт ещё около месяца.
Напомним, 39-летний Григорий Панин сломал ребро в ходе матча с «Авангардом», который «Салават Юлаев» выиграл со счётом 4:2. Капитан «СЮ» столкнулся с игроком команды-соперника и сильно ударился.