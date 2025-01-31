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Posted 30 января, 22:31

Published 30 января, 22:31

Modified 30 января, 22:34

Updated 30 января, 22:34

Капитан «Салавата Юлаева» покинул реанимацию

Капитан «Салавата Юлаева» покинул реанимацию

30 января 2025, 22:31
Фото: panin_97 / Telegram.
Травмированного игрока уфимского хоккейного клуба перевели из реанимации в палату, сообщается на ресурсах команды в пятницу, 31 января.

Кадрами с больничной койки защитник «Салавата Юлаева» поделился у себя в Telegram-канале. Игрок клуба остался в больнице Омска, куда его экстренно доставили прямо со льда стадиона города.

Спортивные СМИ утверждают, что в сибирском госпитале хоккеист пробудет как минимум несколько дней, после чего его перевезут в Уфу. Восстановление хоккеиста же займёт ещё около месяца.

Капитан «Салавата Юлаева» попал в реанимацию
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Напомним, 39-летний Григорий Панин сломал ребро в ходе матча с «Авангардом», который «Салават Юлаев» выиграл со счётом 4:2. Капитан «СЮ» столкнулся с игроком команды-соперника и сильно ударился.

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