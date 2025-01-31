Какие кредитные привычки преобладают у разных поколений?

Posted 31 января, 08:12
Published 31 января, 08:12
Modified 31 января, 08:14
Updated 31 января, 08:14
Бэби-бумеры (1946–1964 гг. р.) на протяжении нескольких лет остаются самыми ответственными банковскими заемщиками: по итогам 2024 года их доля в займах ВТБ составила 15%, а в просрочке банка — 10%. Также это одни из самых «быстрых» клиентов по урегулированию задолженности (беззалоговые кредиты они закрывают в среднем за 14 дней). Тем не менее они часто обращаются за процедурой банкротства: в общем портфеле просрочки бэби-бумеров на банкротство приходится 17% — это самый высокий показатель среди поколений.
Поколение Х (1965–1983 гг. р.) — самые активные покупатели, в прошлом году они оформили 43% всех займов в ВТБ. Они также проявляют высокую степень платежной дисциплины — по итогам 2024 года их доля в портфеле просрочки ВТБ на 4% меньше, чем в займах. Впрочем, клиенты поколения Х тоже часто обращаются за банкротством — их доля в задолженности составляет 13%. При этом поколение Х является одним из лучших плательщиков беззалоговых кредитов и быстрее всех закрывает просрочку — за 12 дней.
Миллениалы (1984–2000 гг. р.) считаются одним из наиболее экономически активных поколений и могут брать кредиты на дорогостоящие покупки. Вместе с тем они чаще допускают задолженность по ежемесячным платежам. По данным 2024 года, при доле в займах ВТБ в 40% их доля в портфеле просрочки банка составляет 43%. При этом миллениалы обращаются за банкротством реже, чем «иксы» и бэби-бумеры (за прошлый год их доля составила 10% от общей просрочки). Задолженность по беззалоговым кредитам миллениалы закрывают дольше, чем поколение Х и бэби-бумеры (за 16 дней).
Доля зумеров (2001–2010 гг. р.) в портфеле общей просрочки банка растет, хоть и остается незначительной: за прошлый год она выросла от 3% до 7%. Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами — они все чаще берут 2 и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам (до 20 дней). Однако клиенты этого поколения меньше остальных прибегают к банкротству — всего 1% от всей просрочки.
Отдельно стоит отметить, что за последние 4 года доля женщин среди заемщиков увеличилась с 44% до 47%. При этом они показывают лучшую финансовую дисциплину, чем мужчины: среди должников доля женщин составляет 40%.
— Из результатов исследования видно, что чем старше наши клиенты, тем они более ответственны в своей платежной дисциплине. Но практика показывает, что более молодые клиенты с течением времени также научатся эффективно управлять своими финансами. В целом клиенты ВТБ ответственно подходят к выполнению своих обязательств, и наша задача — помогать представителям любого поколения, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, — прокомментировал руководитель департамента финансового урегулирования — вице-президент ВТБ Евгений Новиков.