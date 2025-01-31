Какие кредитные привычки преобладают у разных поколений?

Доля зумеров (2001–2010 гг. р.) в портфеле общей просрочки банка растет, хоть и остается незначительной: за прошлый год она выросла от 3% до 7%. Эта тенденция связана с тем, что молодые люди начинают брать кредиты и пользоваться кредитными картами — они все чаще берут 2 и более кредита в разных банках. К тому же зумеры дольше всех закрывают свою просроченную задолженность по беззалоговым кредитам (до 20 дней). Однако клиенты этого поколения меньше остальных прибегают к банкротству — всего 1% от всей просрочки.