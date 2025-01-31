Как справиться с прыгающей стиральной машиной: дешево и сердито

Для начала стоит сказать, что, хотя иногда на первое место выходит мысль о покупке новой стиралки, это далеко не всегда самый правильный выбор. Ведь зачастую старое оборудование может служить ещё много лет, если устранить мелкие неполадки. Мастера с канала «Своими руками» утверждают, что большинство проблем с «прыгающими» стиралками можно решить без лишних трат.