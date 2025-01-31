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Posted 31 января, 09:02

Published 31 января, 09:02

Modified 31 января, 09:06

Updated 31 января, 09:06

Как справиться с прыгающей стиральной машиной: дешево и сердито

Как справиться с прыгающей стиральной машиной: дешево и сердито

31 января 2025, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.
Когда стиральная машинка начинает «прыгать» на отжиме, это может превратить даже самый спокойный день в настоящий стресс. Но прежде чем бросаться за новой техникой, стоит разобраться, почему это происходит и можно ли избежать лишних расходов. На самом деле, большинство таких проблем решаются просто.

Почему стиральная машинка начинает прыгать? Это явление связано с колебаниями барабана, которые возникают при высоких оборотах отжима. Причин может быть несколько, и зачастую они не связаны с поломкой устройства. Иногда достаточно нескольких простых действий, чтобы вернуть машинку в норму.

Не спешите расставаться с техникой

Для начала стоит сказать, что, хотя иногда на первое место выходит мысль о покупке новой стиралки, это далеко не всегда самый правильный выбор. Ведь зачастую старое оборудование может служить ещё много лет, если устранить мелкие неполадки. Мастера с канала «Своими руками» утверждают, что большинство проблем с «прыгающими» стиралками можно решить без лишних трат.

— Не стоит сразу расставаться с техникой, если она ещё способна поработать, — говорит автор канала.

Что может быть причиной «прыжков»?

Перед тем как бежать в магазин, важно выяснить, что именно вызывает проблему. Стиральная машинка может «прыгать» по нескольким причинам:

  1. Неровное положение машины: когда стиральная машинка установлена на неровной или мягкой поверхности, например, на ковре, это может привести к сильным колебаниям при отжиме. Барабан стиралки, вращаясь с высокой скоростью, создает значительные вибрации, и если поверхность недостаточно стабильна, машинка будет пытаться «догонять» свои движения, перемещаясь по полу.
  2. Неправильно отрегулированные ножки: большинство современных моделей стиралок оснащены регулируемыми ножками, с помощью которых можно настроить устойчивость устройства. Если они не отрегулированы правильно, это тоже может стать причиной проблемы.
  3. Изношенные амортизаторы: это одна из наиболее частых причин «прыгающей» машинки. Когда амортизаторы изношены, барабан становится менее стабилизированным, и вибрации усиливаются, что приводит к «прыжкам» машины. Иногда можно заметить следы повреждений на штоке амортизатора или даже коррозию. С течением времени они могут выйти из строя или потерять свою эффективность.
Не спешите расставаться с техникой
Не спешите расставаться с техникой. Фото: Изображение Midjourney

Как исправить проблему?

Самый простой способ устранить проблему с «прыгающей» машиной — проверить и отрегулировать ножки. Для этого нужно просто установить стиралку на ровную поверхность и правильно отрегулировать её положение. Лучше всего это сделать с помощью уровня, чтобы убедиться, что машина стоит строго по горизонтали.

Если дело не в ножках, и стиралка продолжает «прыгать» при отжиме, следует обратить внимание на амортизаторы. В большинстве случаев они именно и становятся причиной сильных вибраций. Чтобы решить проблему, можно либо заменить амортизаторы, либо попытаться их смазать. Для смазки используется силиконовая смазка, которая позволяет снизить трение и уменьшить вибрации.

Алгоритм действий по исправлению:

  1. Отключите стиральную машину от электросети и отсоедините шланги подачи воды и слива.
  2. Переверните машинку вверх тормашками и аккуратно сливайте воду через сливное отверстие. Это позволит избежать затопления и повреждения устройства.
  3. Проверьте амортизаторы. Обычно они расположены в нижней части машины, и их можно легко достать. Если амортизаторы не слишком повреждены, их можно смазать силиконовой смазкой. Это поможет уменьшить вибрации.
  4. Поменяйте амортизаторы, если смазка не помогла. Это не слишком дорогая деталь, и её можно найти в любом специализированном магазине.
Алгоритм действий по исправлению
Алгоритм действий по исправлению. Фото: Изображение Midjourney

Важно помнить, что перед тем как приступать к ремонту, стоит внимательно осмотреть все детали машины. Иногда проблема может быть более сложной, чем кажется на первый взгляд. Если не удается найти причину «прыжков» стиралки, лучше обратиться к специалисту.

— В большинстве случаев, если вы не ленивы и хотите немного сэкономить, проблема решается за час работы и минимальные затраты. Но всё-таки, если стиральная машина не из новой серии и регулярно доставляет неприятности, возможно, её стоит заменить, — отмечает автор канала «Своими руками».

Итак, если ваша стиральная машинка «прыгает» при отжиме, не спешите расставаться с ней. Простые методы ремонта и внимательное отношение к технике помогут избежать ненужных трат. Главное — разобраться в причинах и действовать спокойно. Помните, что большинство проблем можно решить без вызова мастера, и это вполне по силам каждому домашнему мастеру.

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#Ольга Харина#Техника#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Стирка
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