Как путешествовать с собакой и не сойти с ума: полное руководство

Прежде чем планировать поездку, важно оценить, как ваш питомец реагирует на дорогу. Если собака привыкла только к поездкам к ветеринару, начните с коротких и позитивных поездок в парк или на прогулку. Так питомец будет воспринимать автомобиль не как источник стресса, а как начало увлекательного приключения.