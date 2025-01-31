mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 08:08

Published 31 января, 08:08

Modified 31 января, 08:13

Updated 31 января, 08:13

Как избавиться от хлама и вернуть уют в дом: 7 простых шагов!

Как избавиться от хлама и вернуть уют в дом: 7 простых шагов!

31 января 2025, 08:08
Фото: Изображение Midjourney. Как избавиться от хлама и вернуть уют в дом: 7 простых шагов!
Когда кажется, что ваш дом превращается в склад, а каждая вещь напоминает о каком-то важном моменте в жизни, возникает вопрос: как сохранить пространство без ущерба для своих воспоминаний? В мире, где минимализм набирает популярность, важно найти золотую середину.

Многие люди сталкиваются с тем, что накопили слишком много вещей, и даже не замечают этого. Книги, одежда, техника, фотографии — все это накапливается годами. Важно понимать, что избавляться от всего не обязательно. Главное — научиться правильно расставлять приоритеты. Начните с того, чтобы внимательно посмотреть на вещи вокруг. Оцените, что вам действительно нужно, а что просто занимает место. Это поможет не только очистить пространство, но и сохранить вещи, которые имеют для вас настоящую ценность.

— Много людей хранят вещи, которые давно не использовались, только потому, что не решаются от них избавиться. Ключевое здесь — это осознанный подход. Нужно спрашивать себя: действительно ли эта вещь приносит радость или просто занимает место? — говорит эксперт по организации пространства Дженнифер Смит.

Многие эксперты по организации пространства, например, Сюзанна Хаммонд, советуют начать с того, чтобы оцифровать старые фотографии. Вместо того чтобы хранить огромные альбомы, можно создать цифровые архивы, которые займут намного меньше места и всегда будут под рукой.

Как начать избавляться от лишнего?
Как начать избавляться от лишнего?. Фото: houseandgarden

Как сохранить вещи с личной ценностью?

Памятные вещи, такие как детские игрушки, старые письма, награды — это не просто вещи, а часть вашей истории. Как с ними поступить? Один из вариантов — это выбрать только те предметы, которые действительно важны для вас, и хранить их в отдельной коробке. Не стоит пытаться сохранить все подряд. Важно выбрать то, что действительно вызывает позитивные эмоции и стоит того, чтобы занимать место.

Пример: если у вас есть старые игрушки из детства, а сейчас они уже не используются, то не стоит держать их в шкафу. Можно аккуратно упаковать и сохранить как память. Но если предмет потерял свою значимость, не нужно заставлять его занимать место.

— Вещи с личной ценностью могут стать источником стресса, если они забивают пространство и не дают вам двигаться дальше. Важно помнить: не сами вещи делают нас счастливыми, а воспоминания, которые с ними связаны, — говорит психолог и организатор пространства Лора Сандерс.
Как сохранить вещи с личной ценностью?
Как сохранить вещи с личной ценностью?. Фото: houseandgarden

Мебель, которая помогает хранить вещи

Еще один способ избавиться от захламления — это использование мебели, которая помогает скрывать лишние вещи. Например, можно использовать шкафы с ящиками, которые позволят хранить много вещей, но при этом не будут бросаться в глаза. Существуют также столы с выдвижными ящиками, которые идеально подойдут для хранения всяких мелочей, не занимая лишнего места.

Не забывайте про многофункциональную мебель. Например, диван с ящиком для хранения поможет вам скрыть дополнительные подушки или одеяла, а в нижней части кровати можно хранить сезонные вещи, которые не понадобятся в ближайшее время.

— Многофункциональная мебель — это не просто тренд, это способ создать удобство, не переполняя пространство. С помощью таких решений можно не только сэкономить место, но и сохранить функциональность каждой комнаты, — рассказывает дизайнер интерьера Карен Вудс.
Мебель, которая помогает хранить вещи
Мебель, которая помогает хранить вещи. Фото: houseandgarden

Как не превратить дом в склад?

  • Пожертвуйте вещи: если вам жалко выбрасывать старую мебель, посуду или одежду, подумайте, кому они могут пригодиться. Подарите их друзьям, семье или передайте на благотворительность.
  • Проведите «ревизию» раз в полгода: раз в полгода выделяйте время для проверки вещей в доме. Это поможет вам принять решение, что оставить, а что можно отдать или выбросить.
  • Используйте вещи повторно: некоторые предметы, которые не используются, можно найти второе применение — например, старую мебель можно обновить или переделать, а одежду — перешить.
  • Оформите передачу вещей: многие благотворительные организации принимают не только одежду, но и бытовую технику, игрушки, мебель. Это позволит вам не только освободить пространство, но и помочь тем, кто в этом нуждается.
  • Поддерживайте порядок регулярно: важно не только провести разовую ревизию, но и следить за состоянием вещей. Регулярное избавление от ненужных предметов поможет поддерживать порядок в доме.
— Регулярная ревизия вещей — это не просто метод избавления от хлама, а еще и способ избавиться от психоэмоционального перегруза, который может быть связан с тем, что в доме накопилось слишком много лишнего, — говорит психолог и эксперт по минимализму Вера Таль.
Они прячутся от вас: самые грязные уголки вашего дома, куда вы не заглядывали
Узнать подробнее
Читайте также:
Пыль больше не вернется — одно волшебное правило, которое работаетПорядок как на картинке: как сделать спальню уютной и функциональнойЗасор? Плесень? Персоль справится с этим за 5 минут
#Ольга Харина#Квартира#Все материалы авторов#Дом#Порядок#КЦ#Дом и сад#Уборка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика