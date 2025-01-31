Как избавиться от хлама и вернуть уют в дом: 7 простых шагов!

Posted 31 января, 08:08
Published 31 января, 08:08
Modified 31 января, 08:13
Updated 31 января, 08:13
Многие люди сталкиваются с тем, что накопили слишком много вещей, и даже не замечают этого. Книги, одежда, техника, фотографии — все это накапливается годами. Важно понимать, что избавляться от всего не обязательно. Главное — научиться правильно расставлять приоритеты. Начните с того, чтобы внимательно посмотреть на вещи вокруг. Оцените, что вам действительно нужно, а что просто занимает место. Это поможет не только очистить пространство, но и сохранить вещи, которые имеют для вас настоящую ценность.
— Много людей хранят вещи, которые давно не использовались, только потому, что не решаются от них избавиться. Ключевое здесь — это осознанный подход. Нужно спрашивать себя: действительно ли эта вещь приносит радость или просто занимает место? — говорит эксперт по организации пространства Дженнифер Смит.
Многие эксперты по организации пространства, например, Сюзанна Хаммонд, советуют начать с того, чтобы оцифровать старые фотографии. Вместо того чтобы хранить огромные альбомы, можно создать цифровые архивы, которые займут намного меньше места и всегда будут под рукой.
Памятные вещи, такие как детские игрушки, старые письма, награды — это не просто вещи, а часть вашей истории. Как с ними поступить? Один из вариантов — это выбрать только те предметы, которые действительно важны для вас, и хранить их в отдельной коробке. Не стоит пытаться сохранить все подряд. Важно выбрать то, что действительно вызывает позитивные эмоции и стоит того, чтобы занимать место.
Пример: если у вас есть старые игрушки из детства, а сейчас они уже не используются, то не стоит держать их в шкафу. Можно аккуратно упаковать и сохранить как память. Но если предмет потерял свою значимость, не нужно заставлять его занимать место.
— Вещи с личной ценностью могут стать источником стресса, если они забивают пространство и не дают вам двигаться дальше. Важно помнить: не сами вещи делают нас счастливыми, а воспоминания, которые с ними связаны, — говорит психолог и организатор пространства Лора Сандерс.
Еще один способ избавиться от захламления — это использование мебели, которая помогает скрывать лишние вещи. Например, можно использовать шкафы с ящиками, которые позволят хранить много вещей, но при этом не будут бросаться в глаза. Существуют также столы с выдвижными ящиками, которые идеально подойдут для хранения всяких мелочей, не занимая лишнего места.
Не забывайте про многофункциональную мебель. Например, диван с ящиком для хранения поможет вам скрыть дополнительные подушки или одеяла, а в нижней части кровати можно хранить сезонные вещи, которые не понадобятся в ближайшее время.
— Многофункциональная мебель — это не просто тренд, это способ создать удобство, не переполняя пространство. С помощью таких решений можно не только сэкономить место, но и сохранить функциональность каждой комнаты, — рассказывает дизайнер интерьера Карен Вудс.
— Регулярная ревизия вещей — это не просто метод избавления от хлама, а еще и способ избавиться от психоэмоционального перегруза, который может быть связан с тем, что в доме накопилось слишком много лишнего, — говорит психолог и эксперт по минимализму Вера Таль.
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