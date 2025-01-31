Из уфимского парка выгнали нелегалов

Напомним, ещё перед празднованием юбилея Уфы в 2024 году власти внезапно взялись за борьбу с самовольно построенными киосками. Выяснилось, что многие ларьки города, которые стояли на своих местах годами, а то и с позапрошлого десятилетия, не имели необходимых на то документов.