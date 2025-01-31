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Posted 30 января, 22:24

Published 30 января, 22:24

Modified 30 января, 22:26

Updated 30 января, 22:26

В уфимском парке Гафури нашли незаконные киоски

Из уфимского парка выгнали нелегалов

30 января 2025, 22:24
Фото: tour102.ru.

В уфимском парке Гафури нашли незаконные киоски

Волна сносов самостроев в столице Башкирии добралась до парка им. Мажита Гафури, сообщил глава администрации Октябрьского района города в пятницу, 31 января.

Напомним, ещё перед празднованием юбилея Уфы в 2024 году власти внезапно взялись за борьбу с самовольно построенными киосками. Выяснилось, что многие ларьки города, которые стояли на своих местах годами, а то и с позапрошлого десятилетия, не имели необходимых на то документов.

Очередными «нелегами» в очереди на снос оказались нестационарные торговые объекты в парке им. Гафури в районе Горсовета. Так, чиновники выявили сразу четыре незаконно построенных объекта, среди которых ларёк со сладкой ватой и киоск проката коньков.

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Ранее, как сообщал Mkset, в центре дискуссий оказался объект культурного наследия в центре Уфы — на повестку встали вопросы расселения и сноса старинного дома.

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