Из уфимского парка выгнали нелегалов

Posted 30 января, 22:24
Published 30 января, 22:24
Modified 30 января, 22:26
Updated 30 января, 22:26
Напомним, ещё перед празднованием юбилея Уфы в 2024 году власти внезапно взялись за борьбу с самовольно построенными киосками. Выяснилось, что многие ларьки города, которые стояли на своих местах годами, а то и с позапрошлого десятилетия, не имели необходимых на то документов.
Очередными «нелегами» в очереди на снос оказались нестационарные торговые объекты в парке им. Гафури в районе Горсовета. Так, чиновники выявили сразу четыре незаконно построенных объекта, среди которых ларёк со сладкой ватой и киоск проката коньков.
Ранее, как сообщал Mkset, в центре дискуссий оказался объект культурного наследия в центре Уфы — на повестку встали вопросы расселения и сноса старинного дома.