Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе

Posted 31 января, 06:52
Published 31 января, 06:52
Modified 31 января, 08:27
Updated 31 января, 08:27
Радий Хабиров рассказал, что впереди еще достаточно большой объем работ. Нужно сделать пришедшую в негодность кровлю. Главной задачей на 2025 год глава Республики Башкортостан назвал облицовку фасада. Специалисты уже приступают к этим работам.
Известный уфимский долгострой — давняя тема для споров и публикаций в СМИ. Первый камень был заложен в далеком 2007 году. В связи с хищением денежных средств строительство было заморожено в 2009 году. Здание начало рушиться. В 2023 году из-за сильного ветра упал один из минаретов. Строительство мечети возобновилось 10 апреля 2024 года в первый день праздника Ураза-байрам.