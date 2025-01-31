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Posted 31 января, 06:52

Published 31 января, 06:52

Modified 31 января, 08:27

Updated 31 января, 08:27

Мечеть «Ар-Рахим» почти готова

Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе

31 января 2025, 06:52
Фото: t.me/radiyhabirov.

Мечеть «Ар-Рахим» почти готова

Все виды работ на четырех минаретах мечети «Ар-Рахим» выполнены, сообщил глава региона Радий Хабиров в своем официальном телеграмм-канале в пятницу, 31 января.

Радий Хабиров рассказал, что впереди еще достаточно большой объем работ. Нужно сделать пришедшую в негодность кровлю. Главной задачей на 2025 год глава Республики Башкортостан назвал облицовку фасада. Специалисты уже приступают к этим работам.

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Известный уфимский долгострой — давняя тема для споров и публикаций в СМИ. Первый камень был заложен в далеком 2007 году. В связи с хищением денежных средств строительство было заморожено в 2009 году. Здание начало рушиться. В 2023 году из-за сильного ветра упал один из минаретов. Строительство мечети возобновилось 10 апреля 2024 года в первый день праздника Ураза-байрам.

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