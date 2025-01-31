Еще один этап строительства мечети «Ар-Рахим» завершен в Уфе

Известный уфимский долгострой — давняя тема для споров и публикаций в СМИ. Первый камень был заложен в далеком 2007 году. В связи с хищением денежных средств строительство было заморожено в 2009 году. Здание начало рушиться. В 2023 году из-за сильного ветра упал один из минаретов. Строительство мечети возобновилось 10 апреля 2024 года в первый день праздника Ураза-байрам.