«Домклик» выявил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье

Posted 31 января, 07:11
Published 31 января, 07:11
Modified 31 января, 07:11
Updated 31 января, 07:11
Аналитический центр «Домклик» Сбербанка провел исследование и выделил три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию, а также три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую, пишет inkazan.ru.
Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье
|
№
|
Регион
|
Объём строительстванового жилья,
тыс. кв. м, 2024
|
Доля региона
в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %
|
1
|
Республика Ингушетия
|
6,2
|
0,02
|
2
|
Республика Калмыкия
|
25,5
|
0,2
|
3
|
Новгородская область
|
55,5
|
0,2
|
4
|
Костромская область
|
87,3
|
0,3
|
5
|
Республика Мордовия
|
96,6
|
0,4
|
6
|
Республика Карачаево-Черкесия
|
97,2
|
0,2
|
7
|
Тамбовская область
|
103,0
|
0,4
|
8
|
Псковская область
|
122,6
|
0,3
|
9
|
Ивановская область
|
132,8
|
0,3
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению программы «Семейная ипотека» на рынке вторичного жилья в тех населенных пунктах, где практически отсутствует строительство нового жилья. Директор «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что внедрение «Семейной ипотеки» на вторичном рынке должно способствовать решению жилищных вопросов семей с детьми, которые проживают в регионах, где новое строительство пока не удовлетворяет спрос.
В определении проблемных регионов аналитики компании «Домклик» выделили субъекты РФ с низким уровнем выдачи по «Семейной ипотеке» и с минимальными показателями жилищного строительства в 2024 году. При этом не учитывались области, где применяются программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».
Например, в Ингушетии наблюдается одна из самых низких долей выдачи «Семейной ипотеки» в стране — всего 0,02%, а также соответствующий малый объем жилищного строительства — порядка 6 тысяч квадратных метров за 2024 год. При этом для нового строительства в республике не так уж много места: Ингушетия сталкивается с проблемой нехватки земли при высоком уровне плотности населения.
В Калмыкии и Новгородской области строят очень мало, однако на готовое жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготной программы. Низкие показатели выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» наблюдаются в Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии, где реализация субсидий на жилье на вторичном рынке также может существенно улучшить ситуацию. Еще несколько регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, претендуют на включение готового жилья в программу «Семейная ипотека».
Кроме того, эксперты «Домклик» выделяют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область как регионы с низкой долей выдачи в рамках программы льготного кредитования «Семейной ипотеки», хотя в этих областях строится больше нового жилья, чем в ранее упомянутых краях.