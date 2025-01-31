«Домклик» выявил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье

В Калмыкии и Новгородской области строят очень мало, однако на готовое жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготной программы. Низкие показатели выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» наблюдаются в Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии, где реализация субсидий на жилье на вторичном рынке также может существенно улучшить ситуацию. Еще несколько регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, претендуют на включение готового жилья в программу «Семейная ипотека».