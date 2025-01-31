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Posted 31 января, 07:11

Published 31 января, 07:11

Modified 31 января, 07:11

Updated 31 января, 07:11

«Домклик» выявил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье

«Домклик» выявил регионы для расширения «Семейной ипотеки» на вторичное жилье

31 января 2025, 07:11
Фото: 1MI.
Определены российские регионы, в которых льготная программа «Семейная ипотека» для покупки вторичного жилья может быть особенно актуальной.

Аналитический центр «Домклик» Сбербанка провел исследование и выделил три республики: Ингушетию, Калмыкию и Мордовию, а также три области: Новгородскую, Костромскую и Тамбовскую, пишет inkazan.ru.

Потенциальные регионы-лидеры по востребованности семейной ипотеки на вторичное жилье

Регион

Объём строительстванового жилья,

тыс. кв. м, 2024

Доля региона

 

в выдачах по«Семейной ипотеке» в 2024 г., %

1

Республика Ингушетия

6,2

0,02

2

Республика Калмыкия

25,5

0,2

3

Новгородская область

55,5

0,2

4

Костромская область

87,3

0,3

5

Республика Мордовия

96,6

0,4

6

Республика Карачаево-Черкесия

97,2

0,2

7

Тамбовская область

103,0

0,4

8

Псковская область

122,6

0,3

9

Ивановская область

132,8

0,3

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по расширению программы «Семейная ипотека» на рынке вторичного жилья в тех населенных пунктах, где практически отсутствует строительство нового жилья. Директор «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что внедрение «Семейной ипотеки» на вторичном рынке должно способствовать решению жилищных вопросов семей с детьми, которые проживают в регионах, где новое строительство пока не удовлетворяет спрос.

В определении проблемных регионов аналитики компании «Домклик» выделили субъекты РФ с низким уровнем выдачи по «Семейной ипотеке» и с минимальными показателями жилищного строительства в 2024 году. При этом не учитывались области, где применяются программы «Дальневосточная ипотека» и «Арктическая ипотека».

Например, в Ингушетии наблюдается одна из самых низких долей выдачи «Семейной ипотеки» в стране — всего 0,02%, а также соответствующий малый объем жилищного строительства — порядка 6 тысяч квадратных метров за 2024 год. При этом для нового строительства в республике не так уж много места: Ингушетия сталкивается с проблемой нехватки земли при высоком уровне плотности населения.

В Калмыкии и Новгородской области строят очень мало, однако на готовое жилье имеется спрос, который можно поддержать с помощью льготной программы. Низкие показатели выдачи кредитов по программе «Семейная ипотека» наблюдаются в Карачаево-Черкесской Республике, Костромской области и Мордовии, где реализация субсидий на жилье на вторичном рынке также может существенно улучшить ситуацию. Еще несколько регионов, таких как Тамбовская, Ивановская и Псковская области, претендуют на включение готового жилья в программу «Семейная ипотека».

Кроме того, эксперты «Домклик» выделяют Забайкальский край, Адыгею и Смоленскую область как регионы с низкой долей выдачи в рамках программы льготного кредитования «Семейной ипотеки», хотя в этих областях строится больше нового жилья, чем в ранее упомянутых краях.

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