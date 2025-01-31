Дикие дети получат уголовку в Башкирию

Posted 31 января, 12:59
Published 31 января, 12:59
Modified 31 января, 13:35
Updated 31 января, 13:35
Мальчиков, кошмаривших Стерлитамак несколько месяцев, задержали. Как считают следователи, в декабре 2024 года два подростка устроили массовую драку возле торгового центра. На кадрах, опубликованных самими фигурантами, видно, как они жестоко избивают ровесника за отказ дать денег. С роликом ознакомились не только пользователи соцсетей, но и следователи.
Как выяснили правоохранители, те же мальчики оказались зачинщиками ещё одной драки. Фигуранты избили троих ровесников в подъезде по незначительному поводу — якобы из один из «ответчиков» разбил телефон нападавшего.
Против подростков завели уголовное дело за хулиганство. Мальчики находятся в отделе, решается вопрос о заключении подозреваемых в СИЗО. Также следователи оценят работу руководителей систем против безнадзорности и детских преступлений.