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Posted 31 января, 12:59

Published 31 января, 12:59

Modified 31 января, 13:35

Updated 31 января, 13:35

Несовершеннолетних хулиганов отправят в СИЗО в Стерлитамаке

Дикие дети получат уголовку в Башкирию

31 января 2025, 12:59
Фото: 1MI.

Несовершеннолетних хулиганов отправят в СИЗО в Стерлитамаке

Троих несовершеннолетних подростков из Стерлитамака задержали в пятницу, 31 января, по обвинению в хулиганстве, сообщили в региональном Следкоме.

Мальчиков, кошмаривших Стерлитамак несколько месяцев, задержали. Как считают следователи, в декабре 2024 года два подростка устроили массовую драку возле торгового центра. На кадрах, опубликованных самими фигурантами, видно, как они жестоко избивают ровесника за отказ дать денег. С роликом ознакомились не только пользователи соцсетей, но и следователи.

Дети устроили массовую драку у ТЦ в Башкирии
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Как выяснили правоохранители, те же мальчики оказались зачинщиками ещё одной драки. Фигуранты избили троих ровесников в подъезде по незначительному поводу — якобы из один из «ответчиков» разбил телефон нападавшего.

Хулиганы избили детей из-за телефона в Башкирии
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Против подростков завели уголовное дело за хулиганство. Мальчики находятся в отделе, решается вопрос о заключении подозреваемых в СИЗО. Также следователи оценят работу руководителей систем против безнадзорности и детских преступлений.

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