Дикие дети получат уголовку в Башкирию

Мальчиков, кошмаривших Стерлитамак несколько месяцев, задержали. Как считают следователи, в декабре 2024 года два подростка устроили массовую драку возле торгового центра. На кадрах, опубликованных самими фигурантами, видно, как они жестоко избивают ровесника за отказ дать денег. С роликом ознакомились не только пользователи соцсетей, но и следователи.