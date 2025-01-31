Дело о педофилии в Белорецке: новые подробности

Posted 31 января, 13:34
Published 31 января, 13:34
Modified 31 января, 13:39
Updated 31 января, 13:39
Предположительно, он пытался выколоть себе глаза, но ему не удалось завершить начатое.
Как сообщил собеседник издания, насильственные действия сексуального характера с детьми совершали и снимали это на камеру в одной из шиномонтажек города. Источник был знаком с подозреваемым и не удивился, когда услышал, что тот замешан в деле о педофилии.
– У него был свой развлекательный комплекс и была привычка пощупать официантку, где-нибудь зажать ее, об этом все знают, — сообщил наш источник.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в Белорецке несколько месяцев ведется следствие о группе педофилов. Расследование ведут следователи из Москвы.