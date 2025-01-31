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Posted 30 января, 22:13

Published 30 января, 22:13

Modified 30 января, 22:15

Updated 30 января, 22:15

Из Башкирии вывезли 1,8 тыс. ячменя в Китай

Башкирия поможет Китаю с суррогатом и пивом

30 января 2025, 22:13
Фото: 1MI.

Из Башкирии вывезли 1,8 тыс. ячменя в Китай

Крупные партии зерна ячменя отправили из Башкортостана в Китайскую Народную Республику, отчиталось региональное управление Россельхознадзора в пятницу, 31 января.

Всего речь идёт о 70-ти партиях товара. Это порядка 1,8 тыс. тонн ячменя. Производством его занималось одно из предприятий в Абзелиловском районе Башкортостана.

В 2025 году эта отгрузка стала первой отправкой зерна в Китай в 2025 году из России.

Напомним, ячмень, помимо прочего, используется для приготовления солода — главного компонента пенных напитков. Ячмень также нередко применяется для изготовления кофезаменителей.

Флюр Асадуллин покидает свой пост
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Ранее Mkset сообщал о том, что представитель Башкирии при Торговом представительстве РФ в КНР Флюр Асадуллин покинул свой пост.

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