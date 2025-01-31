Башкирия поможет Китаю с суррогатом и пивом

Posted 30 января, 22:13
Published 30 января, 22:13
Modified 30 января, 22:15
Updated 30 января, 22:15
Всего речь идёт о 70-ти партиях товара. Это порядка 1,8 тыс. тонн ячменя. Производством его занималось одно из предприятий в Абзелиловском районе Башкортостана.
В 2025 году эта отгрузка стала первой отправкой зерна в Китай в 2025 году из России.
Напомним, ячмень, помимо прочего, используется для приготовления солода — главного компонента пенных напитков. Ячмень также нередко применяется для изготовления кофезаменителей.
Ранее Mkset сообщал о том, что представитель Башкирии при Торговом представительстве РФ в КНР Флюр Асадуллин покинул свой пост.