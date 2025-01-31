Анапа, Крым или Сочи: где безопасно отдохнуть летом 2025 года после разлива мазута

На Азовском море есть немало курортов, где можно отдыхать летом. Они не такие раскрученные как черноморские курорты и не славятся развитой инфраструктурой, но тем не менее привлекают каждый год сотни тысяч отдыхающих со всей России. Это Азовское побережье Кубани и Крыма.