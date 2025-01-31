Анапа, Крым или Сочи: где безопасно отдохнуть летом 2025 года после разлива мазута

Posted 31 января, 03:29
Published 31 января, 03:29
Modified 31 января, 03:29
Updated 31 января, 03:29
Больше всего от разлива нефти в Черном море пострадало побережье Анапы. Хотя местные власти утверждают, что перспективу открытия пляжей Анапы не стоит отметать, эксперты твердят обратное.
Дело в том, что мазут на анапских пляжах проник глубоко в песок. А во время шторма Черное море выбрасывает на побережье все новые фракции нефтепродуктов. Бороться с этим только руками волонтеров бесполезно. Необходимы технологические решения.
Кроме того, эколог Георгий Каваносян полагает, что при повышении температуры воздуха и морской воды могут возникнуть новые выбросы мазута на берег. Мазут в теплой воде начнет всплывать со дна шельфа возле Анапы и растекаться по поверхности моря. Такие водонефтяные эмульсии могут быть опасны для людей.
И хотя анапские отельеры настроены оптимистично и активно готовятся к предстоящему сезону, председатель диссертационного совета при Институте водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что загрязненные нефтепродуктами пляжи нельзя будет использовать еще как минимум один курортный сезон.
Разлив мазута не достиг черноморского побережья в районе Сочи и Адлера. По крайней мере по состоянию на конец января 2025 года информации о загрязнении пляжей Сочи мазутом нет. Однако, Сочи находится всего в 300 км от Анапы, поэтому такой риск сохраняется.
Сейчас нефтяное пятно движется в противоположную сторону от Сочи, по направлению к Крыму. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов в комментарии RTVI.
Но эксперты предупреждают, что мазут, осевший на дне Черного моря, с наступлением жаркой погоды может подняться в районе Большого Сочи. Об этом рассказал генеральный директор Инновационного научно-технологического центра «Сириус» SR Data Игорь Кожелин.
Поэтому в этом районе нужно постоянно проводить мониторинг на наличие нефти в морской воде. Более точные прогнозы можно будет делать ближе к лету — в апреле–июне 2025 года.
После разлива нефтепродуктов в Керченском проливе мазут достиг побережья Крыма, а часть его осела на дне. Мазут нашли в районе Керчи, Феодосии, озера Тобечик, заповедника Опук, бухты Капсель, Евпатории, Судака, Ялты, Севастополя, береговой линии Сакского района.
На побережье Черного моря в Крыму выбрасываются мелкие фракции мазута, которые поддаются быстрой уборке. Об активной очистке побережья от нефтепродуктов регулярно докладывают крымские власти.
Но по мнению некоторых экспертов, предпринимаемые властями и волонтерами меры по очистке берега Черного моря от мазута — это лишь косметическая уборка, которая не сможет полностью восстановить пляжи для отдыха. Особенно сложной оказалась работа по очистке галечных пляжей — возможно, некоторые из них придется закрыть к летнему сезону.
Очистка побережья Черного моря у берегов Крыма не прекращается и, возможно, даст свои плоды. По крайней мере, крымские власти не заявляли об отмене курортного сезона. Да и сами россияне активно бронируют крымские отели на Черном море на летний сезон-2025. Несмотря на спорную экологическую ситуацию, бронирование отелей в Крыму на предстоящий сезон выросло в разы, как и цены на отдых.
По мнению аналитиков, занятых оперативным мониторингом моря, пляжей и берегов Крыма по отсутствию/наличию мазута, наиболее сильно пострадала от разлива мазута Керчь и западное побережье Крыма в районе Севастополя. Но ситуация может измениться в любой момент, если поврежденные танкеры не поднимут со дна Черного моря либо из них еще выльются нефтепродукты.
Справка. В своих прогнозах эксперты ориентировались на радиолокационные снимки «Сканекса», карту загрязнений на основании сообщений из чатов »Разлив нефти Черное море» и »Разлив нефти Крым», а также на прогнозы океанологов, ученых РАН и сообщества гидрогеолога Георгия Каваносяна.
На Азовском море есть немало курортов, где можно отдыхать летом. Они не такие раскрученные как черноморские курорты и не славятся развитой инфраструктурой, но тем не менее привлекают каждый год сотни тысяч отдыхающих со всей России. Это Азовское побережье Кубани и Крыма.
В Крыму азовские курорты расположены в основном в северо-восточной части Керченского полуострова. Пока в этой части Азовского моря выбросы мазута не фиксировались.
Чего нельзя сказать про азовское побережье Кубани, где в 20-х числах января 2025 года обнаружили фракции мазута в районе Кучугур. Сейчас там идет активная очистка берега от мазута, но что будет дальше — пока сказать сложно.
По мнению экспертов, мазут если и попал в Азовское море, то в незначительных количествах. При разливе нефтепродуктов из танкеров мазут распространялся в противоположную сторону. Об этом сообщил ТАСС специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный.
Однако, в любой момент ситуация может измениться. Это случится, например, при изменении течения и при юго-западном ветре. Если не остановить утечку нефтепродуктов с оставшихся частей танкера, то мазут теоретически может попасть в Азовское море через участки Крымского моста и в обход косы Чушка. При таком раскладе разлив нефтепродуктов вполне может дойти даже до Азовского побережья ДНР — в частности до Мариуполя.
В любом случае пока паниковать рано. Выбросы мазута на побережье Азовского моря незначительны и сейчас там идет большая работа по ликвидации последствий. Плоды этой работы можно будет увидеть примерно к апрелю — тогда и будет понятно, можно ли приезжать отдыхать на азовские курорты летом 2025 года.
По данным турагентств, россияне бронируют на сезон-2025 отдых в Дагестане и Абхазии. Некоторая часть отдыхающих не отказывается и от отдыха на Черном море — активно бронируют отели на южном побережье Крыма, в Сочи и Геленджике. Другие туристы, отказавшиеся от отдыха в Анапе, выбирают Байкал, Калининградскую область и Алтай.
А вот отдых за границей в качестве альтернативы отечественным черноморским курортам выбирает лишь незначительное количество россиян.
Точных прогнозов по состоянию курортов Черного моря к сезону-2025 никто дать не может. Всё зависит от того, будут ли новые разливы мазута с осевших на дне судов, куда унесет течение нефтепродукты, какие технологические решения будут приниматься властями для ликвидации последствий разлива мазута и как быстро сможет справиться с чужеродной органикой сама экосистема Черного моря.