ВТБ вошел в топ рейтинга лучших работодателей России

Posted 30 января, 10:13
Published 30 января, 10:13
Modified 30 января, 10:15
Updated 30 января, 10:15
В рейтинг вошли 1729 компаний со всей страны (+15% к показателям за 2023 год). Исследование охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В голосовании приняла участие 131 тыс. человек. В 2024 году рейтинг составлялся на основе предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, уровня развития HR-процессов, а также отзывов бывших сотрудников.
— ВТБ второй год подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге работодателей по версии HeadHunter — самом представительном рейтинге страны по числу участников и респондентов. Это особенно важно для нас, учитывая масштабы найма персонала в массовом сегменте, которые реализует банк ВТБ. Высокая оценка подтверждает устойчивый тренд на повышение привлекательности бренда работодателя ВТБ среди профессионалов и руководителей, а также среди линейного персонала. Мы гордимся тем, что наши усилия ценят как внешние соискатели, так и наши сотрудники, — отметил руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.
ВТБ также попал и в другие рейтинги работодателей. Так, например, в рейтинге Forbes банк в четвертый раз получил «платиновый» статус, а в рейтинге РБК вошел в первую группу компаний-лидеров, набравших наивысшие баллы по основным критериям оценки.