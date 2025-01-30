ВТБ вошел в топ рейтинга лучших работодателей России

В рейтинг вошли 1729 компаний со всей страны (+15% к показателям за 2023 год). Исследование охватывает 40 отраслей бизнеса и 72 региона России. В голосовании приняла участие 131 тыс. человек. В 2024 году рейтинг составлялся на основе предпочтений соискателей в выборе компании для построения карьеры, вовлеченности и лояльности работающих в компании сотрудников, уровня развития HR-процессов, а также отзывов бывших сотрудников.