В январе среди россиян вырос спрос на строительство бань и саун

Posted 30 января, 12:13
Published 30 января, 12:13
Modified 30 января, 12:13
Updated 30 января, 12:13
Согласно данным исследования, мастера и заказчики предпочитают зимние месяцы для реализации таких проектов по нескольким причинам. В холодную пору земля промерзает и становится более твердой, что облегчает процессы установки фундамента. Кроме того, зимнее строительство часто обходится дешевле — в этот период цены на стройматериалы из древесины могут снижаться, а специалисты иногда устанавливают более низкие расценки на свои услуги из-за меньшей загрузки.
Наибольшим спросом пользуются модульные бани и соляные сауны.
Одной из самых популярных в стране также является русская баня: согласно проведенному опросу, 88% респондентов отдают ей предпочтение. В январе 2025 года россияне начали активнее искать подрядчиков (+66%) для строительства таких парных по сравнению с декабрем прежнего года.
Рост интереса к русским баням обусловлен сезонными факторами — зимой цена на брус обычно снижается, что значительно снижает расходы на строительство. Кроме того, в холодное время года древесина подвергается минимальной усадке и реже трескается.
Возросла популярность сибирских бань — за месяц россияне стали на 25% чаще заказывать такие конструкции. Их основное отличие от русской бани заключается в используемых материалах. Сибирские бани строятся из древесины местных пород, таких как кедр, лиственница и сосна.
Хаммамы на дачных участках также становятся все более популярными, хотя ранее они считались экзотикой. Число запросов на строительство таких бань возросло за последний месяц на 71%. Для достижения необходимой влажности важна качественная гидроизоляция: зимой легче оценить, как строение сохраняет тепло, а также быстро обнаружить утечки и при необходимости скорректировать изоляцию.
Наблюдается рост интереса к строительству соляных саун — парных с низкими температурами, оформленных гималайской или морской солью. В январе 2025 года такие услуги стали популярнее в 2,5 раза по сравнению с декабрем 2024 года.
Заказов на модульные бани стало вдвое больше (+93%). Для многих решающим фактором являются сроки: их изготовление занимает лишь несколько недель, а установка — всего пару дней. Обычно на участок доставляют уже готовую конструкцию, что позволяет начать пользоваться баней в тот же день.
За последний месяц наблюдается значительный рост (+48%) спроса на услуги специалистов по установке банных печей. В январе 2025 года количество предложений от квалифицированных печников на платформе возросло на одну треть (+34%) по сравнению с декабрем прошлого года.