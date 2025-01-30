В январе среди россиян вырос спрос на строительство бань и саун

Согласно данным исследования, мастера и заказчики предпочитают зимние месяцы для реализации таких проектов по нескольким причинам. В холодную пору земля промерзает и становится более твердой, что облегчает процессы установки фундамента. Кроме того, зимнее строительство часто обходится дешевле — в этот период цены на стройматериалы из древесины могут снижаться, а специалисты иногда устанавливают более низкие расценки на свои услуги из-за меньшей загрузки.