В Уфимских автобусах установят специальные громкоговорители

Posted 30 января, 05:35
Published 30 января, 05:35
Modified 30 января, 05:35
Updated 30 января, 05:35
Булат Сафин предложил установить систему, которая поможет людям с плохим зрением знать, где находится открытая дверь, а также быть в курсе того, где перемещается автобус во время всей поездки на слух. Первым экспериментальным маршрутом автобуса в Уфе станет 110.
Установка оборудования займет не больше полутора месяца. И облегчит перемещение на общественном транспорте Уфы не только инвалидам по зрению, но и пожилым людям.
Кроме того, приняты решения о том, что теперь стоимость проезда по социальной карте для инвалида первой группы и сопровождающего его человека будет по цене одного билета. А также принят в разработку новый маршрут, который позволит добираться до Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. Х. Тухватшина и правления Башкирской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых.