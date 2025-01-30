В Уфимских автобусах установят специальные громкоговорители

Кроме того, приняты решения о том, что теперь стоимость проезда по социальной карте для инвалида первой группы и сопровождающего его человека будет по цене одного билета. А также принят в разработку новый маршрут, который позволит добираться до Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. Х. Тухватшина и правления Башкирской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых.