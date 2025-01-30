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Posted 30 января, 05:35

Published 30 января, 05:35

Modified 30 января, 05:35

Updated 30 января, 05:35

В Уфимских автобусах установят специальные громкоговорители

В Уфимских автобусах установят специальные громкоговорители

30 января 2025, 05:35
Фото: 1MI.
Член Общественной палаты, адвокат Булат Сафин предложил сделать удобнее поездки в общественном транспорте для людей с инвалидностью по зрению. Об этом рассказали в пресс-службе ОП РБ.

Булат Сафин предложил установить систему, которая поможет людям с плохим зрением знать, где находится открытая дверь, а также быть в курсе того, где перемещается автобус во время всей поездки на слух. Первым экспериментальным маршрутом автобуса в Уфе станет 110.

В Уфе оптимизируют транспорт
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Установка оборудования займет не больше полутора месяца. И облегчит перемещение на общественном транспорте Уфы не только инвалидам по зрению, но и пожилым людям.

Кроме того, приняты решения о том, что теперь стоимость проезда по социальной карте для инвалида первой группы и сопровождающего его человека будет по цене одного билета. А также принят в разработку новый маршрут, который позволит добираться до Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени М. Х. Тухватшина и правления Башкирской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых.

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#Светлана Мирсаева#Общество#Уфа#Дороги#Инвалиды#Новости Уфы#Транспорт#Пожилые люди#Люди с ограниченными возможностями#Зрение
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