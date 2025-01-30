В Уфе очистили парк Гафури от незаконных строений

Активная работа по демонтажу незаконных киосков в Уфе продолжается. В Октябрьском районе Уфы за неделю демонтировали 4 нестационарных торговых объекта в парке им. М. Гафури. Это различные киоски по продаже сладкой ваты, шашлыков и по прокату снаряжения. Все они были установлены без правоустанавливающих документов. За год демонтировано 16 таких объектов в районе.