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Posted 30 января, 05:52

Published 30 января, 05:52

Modified 30 января, 05:52

Updated 30 января, 05:52

В Уфе очистили парк Гафури от незаконных строений

В Уфе очистили парк Гафури от незаконных строений

30 января 2025, 05:52
Фото: Соцсети Антон Тарасов.
Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов рассказал об этом в своих социальных сетях в четверг, 30 января.

Активная работа по демонтажу незаконных киосков в Уфе продолжается. В Октябрьском районе Уфы за неделю демонтировали 4 нестационарных торговых объекта в парке им. М. Гафури. Это различные киоски по продаже сладкой ваты, шашлыков и по прокату снаряжения. Все они были установлены без правоустанавливающих документов. За год демонтировано 16 таких объектов в районе.

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Меры направлены на улучшение инфраструктуры столицы Башкирии и проводятся по всей Уфе. Администрация города призывает всех предпринимателей соблюдать законодательство и оформлять необходимые документы для ведения торговой деятельности.

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