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Posted 30 января, 10:00

Published 30 января, 10:00

Modified 30 января, 10:00

Updated 30 января, 10:00

В путь-дорогу: как помочь кошкам лучше переносить поездки на машине?

В путь-дорогу: как помочь кошкам лучше переносить поездки на машине?

30 января 2025, 10:00
Фото: Изображение Midjourney. В путь-дорогу: как помочь кошкам лучше переносить поездки на машине?
Есть что-то такое в поездке в автомобиле, что многим кошкам не нравится. От громкого мяуканья до того, как они прячутся при виде переноски — так кошки дают понять, что они не соглашались ни на какие вылазки из дома. Эксперты рассказали, как помочь своим питомцам полюбить поездки на машине

Трудно представить, что кошки могут с радостью садиться в автомобиль, не говоря уже о том, чтобы получать от этого удовольствие. Тем не менее, специалисты в сфере ухода за животными утверждают, что если у кошек сформировать положительные ассоциации с автомобилем и переноской, они могут научиться наслаждаться поездками. Эксперты по кошачьему поведению поделились советами, как сделать эти приключения более приятными как для питомцев, так и для их владельцев.

Любят ли кошки ездить на машине?

Перед тем, как изменить поведение своего питомца, важно выяснить причины. Вспомните, с чем ассоциируются для них поездки: часто это связанный со стрессом визит к ветеринару.

— Эта негативная ассоциация, в сочетании с движением машины, а также новыми ощущениями, звуками и запахами, может привести к сильному сенсорному стрессу. Именно поэтому многие питомцы испытывают неприязнь к автомобильным поездкам, — объясняет Шеннен Макни, специалист по изучению поведения кошек.

Итак, как же приучить своих любимцев полюбить машину или сделать поездки к ветеринару более терпимыми для них?

Перед тем, как изменить поведение своего питомца, важно выяснить причины
Перед тем, как изменить поведение своего питомца, важно выяснить причины. Фото: 1MI

Как помочь вашей кошке полюбить переноску

Попробуйте несколько следующих простых шагов:

  1. Оставьте переноску на улице, чтобы она стала привычным элементом окружения для вашей кошки. Создайте комфортное место внутри, положив туда её любимое одеяло или другой знакомый предмет.
  2. Поощряйте любимца за время, проведённое в переноске. Награждайте её угощениями и кормом, оставляя их внутри. Также можете немного поиграть с ней в переноске — это будет отличным способом заинтересовать питомца!
  3. Когда питомец начнёт чувствовать себя спокойно в переноске, аккуратно закройте дверцу на короткое время и после этого угостите её лакомством. Постепенно удлиняйте время, в течение которого дверца будет закрыта.
  4. Как только кошка освоится с закрытой дверью, начните немного передвигаться с ней. Сначала проходите с ней по дому, а затем постепенно увеличивайте расстояние.

Когда ваш кот начнет связывать переноску с приятными моментами и комфортным местом, постепенно начните приучать его к поездкам в автомобиле в этой самой переноске. Сначала просто постойте в припаркованной машине. Затем постепенно добавляйте к этому процессу запуск двигателя, выезд с парковки и последующие перемещения.

Почему кошка может задыхаться в машине?

Естественной причиной частого дыхания у животных является попытка охлаждения организма, однако существуют и другие причины, по которым у питомца начинается отдышка во время поездки. Одной из таких причин является беспокойство. Для этого есть несколько советов, чтобы кошке было спокойнее находиться в машине:

Родной запах

Распространите в машине знакомый для вашего питомца запах. Потрите о щёки кошки какую-либо ткань, а затем положите их в салон.

Включите специальную музыку

Да, на самом деле есть музыка, созданная специально для того, чтобы успокаивать кошек. Композитор Дэвид Тейе создал альбом «Музыка для кошек», состоящий из классической музыки, которая, как показали научные исследования, действительно снижает стресс у котов.

заранее спланируйте свой маршрут и уточните допуск животных в выбранных местах
заранее спланируйте свой маршрут и уточните допуск животных в выбранных местах. Фото: 1MI

Как путешествовать с кошкой в машине на большие расстояния

Когда дело доходит до длительных поездок на автомобиле с вашей кошкой, Лианна Буис, поведенческий вет-специалист, советует следующее:

— Начните поездку заблаговременно с мини-поездок. Постепенно проводите в машине всё больше и больше времени, по мере того, как они будут чувствовать себя комфортно.

Также заранее спланируйте свой маршрут и уточните допуск животных в выбранных местах.

Главные советы

Вот несколько советов о снаряжении, которое может понадобиться для вашего пушистого друга в поездке:

1. Автомобильная переноска

Переноска должна быть достаточно большой, чтобы он мог вставать и менять положение. Также ищите переноски, предназначенные для пристегивания ремнями безопасности.

2. Шлейка и петля ремня безопасности

Если ваша кошка приучена к приключениям и любит ездить на машине, купите для нее шлейку с петлей для ремня безопасности.

3. Чехол для сидений

Чехол — лучший способ содержать салон автомобиля в чистоте и не допускать попадания шерсти домашних животных, кошачьей рвоты, грязных лап и всего остального, что может оставить кошка.

4. Успокоительное

Если ваша кошка склонна к укачиванию или тревоге, поговорите со своим ветеринаром, чтобы он порекомендовал лекарства, которые могут помочь.

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