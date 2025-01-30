В путь-дорогу: как помочь кошкам лучше переносить поездки на машине?

Трудно представить, что кошки могут с радостью садиться в автомобиль, не говоря уже о том, чтобы получать от этого удовольствие. Тем не менее, специалисты в сфере ухода за животными утверждают, что если у кошек сформировать положительные ассоциации с автомобилем и переноской, они могут научиться наслаждаться поездками. Эксперты по кошачьему поведению поделились советами, как сделать эти приключения более приятными как для питомцев, так и для их владельцев.