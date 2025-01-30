В последний путь проводили бойца СВО из Башкирии

Posted 30 января, 09:56
Published 30 января, 09:56
Modified 30 января, 10:11
Updated 30 января, 10:11
Николай Гудков — 37-летний уроженец села Терлянкого. Сразу после школы он отправился на срочную службу, которую проходил на Кавказе в воздушных войсках. После армии Гудков устроился охранником на одно из белорецких предприятий. Знакомые вспоминают, что Николай был активным и жизнерадостным человеком, любил музыку и часто отправлялся в походы.
В 2022 году мужчину мобилизовали и отправили в зону СВО в мотострелковом полку. На спецоперации Гудков получил тяжелое ранение, однако восстановился и вновь отправился на передовую. Погиб мужчина в августе 2024 года, выполняя боевое задание. Администрация Белорецкого района выразила глубокие соболезнования семье погибшего — маме и маленькой сестренке, а также его друзьям и сослуживцам.