В последний путь проводили бойца СВО из Башкирии

В 2022 году мужчину мобилизовали и отправили в зону СВО в мотострелковом полку. На спецоперации Гудков получил тяжелое ранение, однако восстановился и вновь отправился на передовую. Погиб мужчина в августе 2024 года, выполняя боевое задание. Администрация Белорецкого района выразила глубокие соболезнования семье погибшего — маме и маленькой сестренке, а также его друзьям и сослуживцам.