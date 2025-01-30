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Posted 30 января, 09:56

Published 30 января, 09:56

Modified 30 января, 10:11

Updated 30 января, 10:11

Десантник из Башкирии погиб на СВО

В последний путь проводили бойца СВО из Башкирии

30 января 2025, 09:56
Фото: Администрация Белорецкого района.

Десантник из Башкирии погиб на СВО

Сюжет
Мобилизация
Церемония прощания с погибшим бойцом СВО прошла в его родном Белорецком районе в четверг, 30 января, сообщает местная администрация.

Николай Гудков — 37-летний уроженец села Терлянкого. Сразу после школы он отправился на срочную службу, которую проходил на Кавказе в воздушных войсках. После армии Гудков устроился охранником на одно из белорецких предприятий. Знакомые вспоминают, что Николай был активным и жизнерадостным человеком, любил музыку и часто отправлялся в походы.

В 2022 году мужчину мобилизовали и отправили в зону СВО в мотострелковом полку. На спецоперации Гудков получил тяжелое ранение, однако восстановился и вновь отправился на передовую. Погиб мужчина в августе 2024 года, выполняя боевое задание. Администрация Белорецкого района выразила глубокие соболезнования семье погибшего — маме и маленькой сестренке, а также его друзьям и сослуживцам.

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Ранее Mkset сообщил, что бывший боец СВО занял депутатское кресло в Башкирии.

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