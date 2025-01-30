mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 06:32

Published 30 января, 06:32

Modified 30 января, 06:32

Updated 30 января, 06:32

В феврале заработает сервис самозапретов ВТБ для борьбы с мошенниками

В феврале заработает сервис самозапретов ВТБ для борьбы с мошенниками

30 января 2025, 06:32
Фото: 1MI.
Россиянам в скором времени станет доступна возможность устанавливать запрет на онлайн-кредиты через банки, портал «Госуслуги» и МФЦ. С 1 марта в РФ начнет официально действовать закон, предоставляющий физлицам право устанавливать запрет на выдачу необеспеченных кредитов.

Такая опция будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года она также заработает в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от субъекта России. Сведения о запрете будут храниться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru.

Ряд крупных банков уже ведут тестирование нового механизма, стараясь внедрить актуальные изменения в свою систему, подходящие под запросы обновленного законодательства. Так, в ВТБ с февраля начнет функционировать сервис самоограничений в приложении и интернет-банке, чтобы клиенты получили возможность самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, в том числе на оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Новые правила дают россиянам дополнительный инструмент контроля над собственной кредитной историей и помогают защитить от незаконного оформления кредитов третьими лицами. Такие меры крайне необходимы в ситуации, когда в стране растет число преступлений, связанных с онлайн-мошенничествами и кибератаками на банковские счета.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика