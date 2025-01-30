В феврале заработает сервис самозапретов ВТБ для борьбы с мошенниками

Ряд крупных банков уже ведут тестирование нового механизма, стараясь внедрить актуальные изменения в свою систему, подходящие под запросы обновленного законодательства. Так, в ВТБ с февраля начнет функционировать сервис самоограничений в приложении и интернет-банке, чтобы клиенты получили возможность самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, в том числе на оформление кредитов и снятие средств со вкладов.