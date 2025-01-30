В феврале заработает сервис самозапретов ВТБ для борьбы с мошенниками

Posted 30 января, 06:32
Published 30 января, 06:32
Modified 30 января, 06:32
Updated 30 января, 06:32
Такая опция будет доступна через портал «Госуслуги», а с 1 марта по 1 сентября 2025 года она также заработает в многофункциональных центрах (МФЦ) в зависимости от субъекта России. Сведения о запрете будут храниться в кредитной истории заемщика, пишет newsnn.ru.
Ряд крупных банков уже ведут тестирование нового механизма, стараясь внедрить актуальные изменения в свою систему, подходящие под запросы обновленного законодательства. Так, в ВТБ с февраля начнет функционировать сервис самоограничений в приложении и интернет-банке, чтобы клиенты получили возможность самостоятельно устанавливать запреты на онлайн-операции, в том числе на оформление кредитов и снятие средств со вкладов.
Новые правила дают россиянам дополнительный инструмент контроля над собственной кредитной историей и помогают защитить от незаконного оформления кредитов третьими лицами. Такие меры крайне необходимы в ситуации, когда в стране растет число преступлений, связанных с онлайн-мошенничествами и кибератаками на банковские счета.