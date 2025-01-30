В Башкирии закрыли важную трассу

Posted 30 января, 08:51
Published 30 января, 08:51
Modified 30 января, 10:16
Updated 30 января, 10:16
В четверг, 30 января, с 13:00 по местному времени проезд для большегрузов по автодороге Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск с 0 по 42 км оказался закрыт. Ограничения ввели из-за «потери несущей способности полотна».
Потеря несущей способности полотна на автодороге зимой означает, что дорожное покрытие не может выдерживать нагрузки от автомобилей. Ситуация может возникнуть из-за различных факторов: