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Posted 30 января, 08:51

Published 30 января, 08:51

Modified 30 января, 10:16

Updated 30 января, 10:16

В Башкирии закрыли важную трассу

В Башкирии закрыли важную трассу

30 января 2025, 08:51
Фото: 1MI.
Дорогу в Башкирии перекрыли в четверг, 30 января, из-за плохой погоды, предупредили в Госкомитете РБ по ЧС.

В четверг, 30 января, с 13:00 по местному времени проезд для большегрузов по автодороге Янаул — Верхние Татышлы — Шулганово — Ялгыз-Нарат — Майск с 0 по 42 км оказался закрыт. Ограничения ввели из-за «потери несущей способности полотна».

Потеря несущей способности полотна на автодороге зимой означает, что дорожное покрытие не может выдерживать нагрузки от автомобилей. Ситуация может возникнуть из-за различных факторов:

  • Замерзание и оттаивание: Циклы замерзания и оттаивания воды, проникающей в трещины, могут вызывать расширение и сжатие материала дороги, что приводит к его повреждению.
  • Накопление льда и снега: Скопление льда или снега на дороге может создавать дополнительные нагрузки и ухудшать сцепление колес с дорожным покрытием.
  • Аварийные ситуации: Если покрытие теряет прочность, это может привести к образованию ям и трещин, что делает движение по дороге опасным.
  • Снижение прочности материала: Холодная погода может уменьшать гибкость и прочность асфальта, что ведет к его разрушению под тяжестью автомобилей.
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Ранее Mkset сообщил, что «Восточный выезд» в Уфе активно начали готовить к оттепели.

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