В Башкирии закрыли важную трассу

Замерзание и оттаивание: Циклы замерзания и оттаивания воды, проникающей в трещины, могут вызывать расширение и сжатие материала дороги, что приводит к его повреждению.

Накопление льда и снега: Скопление льда или снега на дороге может создавать дополнительные нагрузки и ухудшать сцепление колес с дорожным покрытием.

Аварийные ситуации: Если покрытие теряет прочность, это может привести к образованию ям и трещин, что делает движение по дороге опасным.