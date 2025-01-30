В Башкирии новый вице-премьер

Posted 30 января, 07:08
Published 30 января, 07:08
Modified 30 января, 08:34
Updated 30 января, 08:34
Видный политический деятель республики, Руслан Хабибов стал новым вице-премьером. Он будет курировать Минспорт, Минтруд и почту. Кандидатура была единогласно одобрена Госсобранием Башкирии.
— Я принял решение усилить возможности Министра спорта Руслана Тагировича Хабибова. И прежде всего, в работе с федеральным правительством, — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Константин Толкачев подчеркнул, что развитие физкультуры и спорта и в Башкортостане занимает лидирующие позиции в России. Во главе профильного министерства Руслан Тагирович проявил себя как эффективный управленец и организатор.
— Наделение руководителя Министерства спорта полномочиями вице-премьера говорит о высокой значимости физкультуры и спорта в государственной политике республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.
Справка
Хабибов Руслан Тагирович родился в 1974 году в Самаре. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище (1996 г.), Башкирский государственный университет (2003).
Трудовая биография:
Женат, воспитывает троих детей.