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Posted 30 января, 07:08

Published 30 января, 07:08

Modified 30 января, 08:34

Updated 30 января, 08:34

В Башкирии новый вице-премьер

В Башкирии новый вице-премьер

30 января 2025, 07:08
Фото: @rkhabibov.
На 18-м заседании Курултая в четверг, 30 января, решение было принято единогласно в пользу многодетного учителя Руслана Хабибова.

Видный политический деятель республики, Руслан Хабибов стал новым вице-премьером. Он будет курировать Минспорт, Минтруд и почту. Кандидатура была единогласно одобрена Госсобранием Башкирии.

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— Я принял решение усилить возможности Министра спорта Руслана Тагировича Хабибова. И прежде всего, в работе с федеральным правительством, — отметил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Константин Толкачев подчеркнул, что развитие физкультуры и спорта и в Башкортостане занимает лидирующие позиции в России. Во главе профильного министерства Руслан Тагирович проявил себя как эффективный управленец и организатор.

— Наделение руководителя Министерства спорта полномочиями вице-премьера говорит о высокой значимости физкультуры и спорта в государственной политике республики, — прокомментировал председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев.

Справка

Хабибов Руслан Тагирович родился в 1974 году в Самаре. Окончил Пермское военное авиационное техническое училище (1996 г.), Башкирский государственный университет (2003).

Трудовая биография:

  • 1991–1998 служба в рядах ВС РФ;
  • 1999–2005 педагог-организатор МПЦ «Подросток», специалист 1 категории, ведущий специалист, главный специалист, директор Центра допризывной подготовки молодежи, заместитель председателя Комитета по молодежной политике Администрации г. Уфы;
  • 2005–2009 директор средней общеобразовательной школы № 157 Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  • 2009–2011 заместитель главы Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан по гуманитарным и социальным вопросам;
  • 2011–2013 начальник управления по опеке и попечительству Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
  • 2013–2014 первый заместитель министра образования Республики Башкортостан;
  • 2014–2018 заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
  • 29 сентября 2018 — 20 июня 2021 министр молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
  • 21 июня 2021 по настоящее время — министр спорта Республики Башкортостан;
  • С 28 декабря 2024 — исполняющий обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр спорта Республики Башкортостан.

Женат, воспитывает троих детей.

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