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Posted 30 января, 10:11

Published 30 января, 10:11

Modified 30 января, 10:57

Updated 30 января, 10:57

Автомобиль задавил ребенка на остановке в Уфе

Уфимский лихач задавил школьника на остановке

30 января 2025, 10:11
Фото: Госавтоинспекции Башкортостана.

Автомобиль задавил ребенка на остановке в Уфе

Уфимский автолюбитель в четверг, 30 января, создал аварию, в которой пострадал 11-летний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.

Как считают сотрудники автоинспекции, 50-летний уфимец за рулем «Лады Калины» не справился с управлением. Мужчина на скорости въехал в автобус, остановившийся на «Госцирке». В результате столкновения «Ладу» откинуло на остановку, где автомобиль наехал на 11-летнего мальчишку. Очевидцы аварии утверждают, что водитель легкового транспорта был пьян.

Авария «на цирке» в Уфе
Авария "на цирке" в Уфе
Авария «на цирке» в Уфе
Авария «на цирке» в Уфе. Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

На место аварии экстренно прибыли медики, госпитализировавшие пострадавшего школьника — ребенок борется за жизнь в больнице. Инспекторы выясняют подробности аварии.

UPD: на место аварии выехали сотрудники прокуратуры, которые проконтролируют ход расследования причин ДТП.

Видео: Прокуратура Башкортостана.
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Ранее Mkset сообщил, что выкрутасы нефтекамского лихача чуть не убили нефтекамского школьника.

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