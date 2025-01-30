Уфимский лихач задавил школьника на остановке

Posted 30 января, 10:11
Published 30 января, 10:11
Modified 30 января, 10:57
Updated 30 января, 10:57
Как считают сотрудники автоинспекции, 50-летний уфимец за рулем «Лады Калины» не справился с управлением. Мужчина на скорости въехал в автобус, остановившийся на «Госцирке». В результате столкновения «Ладу» откинуло на остановку, где автомобиль наехал на 11-летнего мальчишку. Очевидцы аварии утверждают, что водитель легкового транспорта был пьян.
На место аварии экстренно прибыли медики, госпитализировавшие пострадавшего школьника — ребенок борется за жизнь в больнице. Инспекторы выясняют подробности аварии.
UPD: на место аварии выехали сотрудники прокуратуры, которые проконтролируют ход расследования причин ДТП.