Уфимский лихач задавил школьника на остановке

Как считают сотрудники автоинспекции, 50-летний уфимец за рулем «Лады Калины» не справился с управлением. Мужчина на скорости въехал в автобус, остановившийся на «Госцирке». В результате столкновения «Ладу» откинуло на остановку, где автомобиль наехал на 11-летнего мальчишку. Очевидцы аварии утверждают, что водитель легкового транспорта был пьян.