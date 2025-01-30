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Posted 30 января, 12:17

Published 30 января, 12:17

Modified 30 января, 12:42

Updated 30 января, 12:42

На Управление капитального строительства завели уголовное дело

Уфимский дом престарелых уличили в воровстве

30 января 2025, 12:17
Фото: tg/Радий Хабиров.

На Управление капитального строительства завели уголовное дело

При строительстве нового корпуса дома престарелых «Именлек» в Уфе похитили почти ₽2 млн, сообщили в региональной прокуратуре в четверг, 30 января.

В начале января этого года, глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил радостную новость: вот-вот завершится строительство нового корпуса дома престарелых «Именлек» в Уфе. Современная постройка сможет дать комфортный дом со спортзалом и бассейном полсотне старикам.

Однако здание оказалось в центре уголовного скандала ещё до того, как успело заработать. Как выяснили правоохранители, исполнитель госконтракта на подготовку проекта нового корпуса допустил огромное количество нарушений. Документы содержали кучу архитектурных упущений.

По условиям контракта, исполнитель должен был переделать всю документацию бесплатно. Однако заказчик — Управление капитального строительства РБ — решил заключить ещё один договор на корректировку проекта за ₽1,9 млн. Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело за превышение должностных полномочий, повлекшее ущерб государству.

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Ранее Mkset рассказал, что сирота из Башкирии просит помощи в войне с чиновниками.

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