Уфимский дом престарелых уличили в воровстве

По условиям контракта, исполнитель должен был переделать всю документацию бесплатно. Однако заказчик — Управление капитального строительства РБ — решил заключить ещё один договор на корректировку проекта за ₽1,9 млн. Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело за превышение должностных полномочий, повлекшее ущерб государству.