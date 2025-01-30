Уфимке на операции перепутали глаза

Другой офтальмолог удивил пациентку заключением — у женщины разные хрусталики, поэтому один глаз теперь с близорукостью, а другой — с дальнозоркостью. Врач, проводившая операцию, предложила провести ещё одну. Однако медики из другой больницы говорят, что повторное вмешательство опасно для здоровья. Марина планирует продолжить разбирательство в суде.