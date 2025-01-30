Уфимке на операции перепутали глаза

Posted 30 января, 07:47
Published 30 января, 07:47
Modified 30 января, 10:20
Updated 30 января, 10:20
В 2023 году жительнице Уфы Марине назначили операцию по удалению катаракты. Однако вместо решения одной проблемы, после вмешательства офтальмолога из НИИ глазных болезней у уфимки появилось две новых.
Марина вспоминает, что операцию проводили после праздников, однако «веселый настрой» у врача сохранялся вплоть до приема. Врач, по словам пациентки, не изучила медкарточку и рекомендации к операции. После вмешательства Марина столкнулась с постоянными головными болями и ухудшением зрения.
Другой офтальмолог удивил пациентку заключением — у женщины разные хрусталики, поэтому один глаз теперь с близорукостью, а другой — с дальнозоркостью. Врач, проводившая операцию, предложила провести ещё одну. Однако медики из другой больницы говорят, что повторное вмешательство опасно для здоровья. Марина планирует продолжить разбирательство в суде.
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