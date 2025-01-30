mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:16

Published 30 января, 08:16

Modified 30 января, 08:43

Updated 30 января, 08:43

Bombardier CRJ700

Самолёт упал в Вашингтоне — причем здесь украинский след

30 января 2025, 08:16
Фото: mkset.ru. Bombardier CRJ700
Лайнер с пассажирами потерпел крушение в аэропорту после столкновения с произведенным украинским КБ вертолётом, сообщают мировые СМИ в четверг, 30 января.

В Соединённых Штатах Америки, в Вашингтоне, в ночь на четверг, 30 января 2025 года, произошла авиационная катастрофа, которая стала крупнейшей за последнее время и первой за второе президентство Дональда Трампа.

Что известно к этому часу о крушении самолёта в США

Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 (бортовой номер N709PS) совершал посадку на полосу 33 аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, включая двух пилотов. Рейс American Airlines 5342 следовал из Учито, штат Канзас. Есть данные, что пассажирами самолёта были спортсмены — фигуристы. СМИ включают в число погибших пассажиров двух россиян. Так РИА Новости пишет, что среди погибших — бывшие жители Санкт-Петербурга, победители чемпионата мира по фигурному катанию 1994 года: Евгения Шишкова 1962 года рождения и Вадим Наумов 1963 года рождения, которые в последние годы имели гражданство США.

Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk (бортовой номер 00-26860) выполнял тренировочный полёт. На борту находились трое военнослужащих.

Аэропорт временно закрыт для приёма и отправки воздушных судов до 5 утра (катастрофа произошла около 21:00).

По неподтверждённым данным, экипаж вертолёта подтвердил диспетчеру, что наблюдает заходящий на посадку гражданский лайнер. СМИ сообщают, что незадолго до столкновения диспетчер запрашивала у экипажа вертолёта подтверждение.

Корреспонденты с места падения самолёта в реку Потомак сообщают, что CRJ700 развалился на две части, а обломки находятся на поверхности воды. Вертолёт найден перевёрнутым и почти полностью погружённым в воду. Предполагается, что внутри нет никого, кого можно было бы спасти. Список погибших в авиакатастрофе в США позже опубликуют местные власти.

Из реки были извлечены тела 19 погибших в катастрофе. По последним данным, выживших обнаружить не удалось. Учитывая температуру воды, которая составляет не более 2 градусов Цельсия, шансы на выживание спустя столь длительное время крайне малы.

Момент столкновения вертолёта и самолета в аэропорту в США попал на видео

Билеты на самолёты из Уфы продают за копейки
Узнать подробнее

Bombardier CRJ700 — технические характеристики

Это региональный пассажирский самолёт, который используется для выполнения рейсов на средние расстояния. Он имеет вместимость до 70–90 пассажиров и отличается хорошей топливной эффективностью, что делает его подходящим для коротких и средних перелётов. Самолёт оборудован современными системами навигации и связи, что обеспечивает безопасность полётов. Bombardier CRJ700 используется многими авиакомпаниями по всему миру для выполнения региональных рейсов.

Sikorsky UH-60 Black Hawk — технические характеристики

Это американский многоцелевой вертолёт, который широко используется в военных и гражданских целях. Он отличается высокой манёвренностью, надёжностью и универсальностью.

КБ Сикорский (Sikorsky Aircraft Corporation) — это американская компания, которая специализируется на разработке и производстве вертолётов и других летательных аппаратов. Компания была основана Игорем Ивановичем Сикорским, выдающимся русским и американским авиаконструктором, в 1923 году. Родился 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве.

За свою историю КБ Сикорский разработало и произвело множество успешных моделей вертолётов, которые использовались в различных областях, включая военную, коммерческую и гражданскую авиацию.

Пилоту смягчили приговор за авиакатастрофу в Башкирии
Узнать подробнее
Авиакатастрофа в США 30 января 2025
Авиакатастрофа в США 30 января 2025
Авиакатастрофа в США 30 января 2025
Авиакатастрофа в США 30 января 2025
Авиакатастрофа в США 30 января 2025
Авиакатастрофа в США 30 января 2025. Фото: @AviaCT
Это пора заканчивать: администрация Трампа сделала заявление по перемирию и концу СВО
Узнать подробнее

Дональд Трамп охарактеризовал произошедшую авиакатастрофу в небе над Вашингтоном как «неприятную ситуацию», которую можно было предотвратить.

По мнению президента США, экипаж военного вертолёта должен был скорректировать свой курс, чтобы избежать столкновения с пассажирским самолётом, заходившим на посадку. Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему в условиях ясной ночи вертолёт не смог заметить пассажирский самолёт и избежать столкновения.

Читайте также:
Это пора заканчивать: администрация Трампа сделала заявление по перемирию и концу СВОДальнобойщик уработался до смертиУфа выйдет на забег в полдень 1 января
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Столкновение#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Погибшие#Кумертау#Спортсмены#Белебей#Мелеуз#Янаул#Фигурное катание#США#Военные#Дональд Трамп#Технические характеристики#Спасательная операция#Вашингтон#Авиационная катастрофа#Bombardier CRJ700#American Airlines#Сикорский UH-60 Black Hawk#Фигуристы#Река Потомак#Аэропорт имени Рейгана#Sikorsky UH-60 Black Hawk#Аэропорт Рейгана#Тренировочный полёт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика