Самолёт упал в Вашингтоне — причем здесь украинский след

Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 (бортовой номер N709PS) совершал посадку на полосу 33 аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, включая двух пилотов. Рейс American Airlines 5342 следовал из Учито, штат Канзас. Есть данные, что пассажирами самолёта были спортсмены — фигуристы. СМИ включают в число погибших пассажиров двух россиян. Так РИА Новости пишет, что среди погибших — бывшие жители Санкт-Петербурга, победители чемпионата мира по фигурному катанию 1994 года: Евгения Шишкова 1962 года рождения и Вадим Наумов 1963 года рождения, которые в последние годы имели гражданство США.