Самолёт упал в Вашингтоне — причем здесь украинский след

Posted 30 января, 08:16
Published 30 января, 08:16
Modified 30 января, 08:43
Updated 30 января, 08:43
В Соединённых Штатах Америки, в Вашингтоне, в ночь на четверг, 30 января 2025 года, произошла авиационная катастрофа, которая стала крупнейшей за последнее время и первой за второе президентство Дональда Трампа.
Пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 (бортовой номер N709PS) совершал посадку на полосу 33 аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа, включая двух пилотов. Рейс American Airlines 5342 следовал из Учито, штат Канзас. Есть данные, что пассажирами самолёта были спортсмены — фигуристы. СМИ включают в число погибших пассажиров двух россиян. Так РИА Новости пишет, что среди погибших — бывшие жители Санкт-Петербурга, победители чемпионата мира по фигурному катанию 1994 года: Евгения Шишкова 1962 года рождения и Вадим Наумов 1963 года рождения, которые в последние годы имели гражданство США.
Вертолёт Sikorsky UH-60 Black Hawk (бортовой номер 00-26860) выполнял тренировочный полёт. На борту находились трое военнослужащих.
Аэропорт временно закрыт для приёма и отправки воздушных судов до 5 утра (катастрофа произошла около 21:00).
По неподтверждённым данным, экипаж вертолёта подтвердил диспетчеру, что наблюдает заходящий на посадку гражданский лайнер. СМИ сообщают, что незадолго до столкновения диспетчер запрашивала у экипажа вертолёта подтверждение.
Корреспонденты с места падения самолёта в реку Потомак сообщают, что CRJ700 развалился на две части, а обломки находятся на поверхности воды. Вертолёт найден перевёрнутым и почти полностью погружённым в воду. Предполагается, что внутри нет никого, кого можно было бы спасти. Список погибших в авиакатастрофе в США позже опубликуют местные власти.
Из реки были извлечены тела 19 погибших в катастрофе. По последним данным, выживших обнаружить не удалось. Учитывая температуру воды, которая составляет не более 2 градусов Цельсия, шансы на выживание спустя столь длительное время крайне малы.
Момент столкновения вертолёта и самолета в аэропорту в США попал на видео
Это региональный пассажирский самолёт, который используется для выполнения рейсов на средние расстояния. Он имеет вместимость до 70–90 пассажиров и отличается хорошей топливной эффективностью, что делает его подходящим для коротких и средних перелётов. Самолёт оборудован современными системами навигации и связи, что обеспечивает безопасность полётов. Bombardier CRJ700 используется многими авиакомпаниями по всему миру для выполнения региональных рейсов.
Это американский многоцелевой вертолёт, который широко используется в военных и гражданских целях. Он отличается высокой манёвренностью, надёжностью и универсальностью.
КБ Сикорский (Sikorsky Aircraft Corporation) — это американская компания, которая специализируется на разработке и производстве вертолётов и других летательных аппаратов. Компания была основана Игорем Ивановичем Сикорским, выдающимся русским и американским авиаконструктором, в 1923 году. Родился 25 мая (6 июня) 1889 года в Киеве.
За свою историю КБ Сикорский разработало и произвело множество успешных моделей вертолётов, которые использовались в различных областях, включая военную, коммерческую и гражданскую авиацию.
Дональд Трамп охарактеризовал произошедшую авиакатастрофу в небе над Вашингтоном как «неприятную ситуацию», которую можно было предотвратить.
По мнению президента США, экипаж военного вертолёта должен был скорректировать свой курс, чтобы избежать столкновения с пассажирским самолётом, заходившим на посадку. Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему в условиях ясной ночи вертолёт не смог заметить пассажирский самолёт и избежать столкновения.