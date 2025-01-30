Рекордное потепление ожидается в Башкирии

По данным метеорологов, из-за южного циклона сформированного над Атлантикой и накрывшего всю западную и Центральную части России в Башкирии ожидается аномальное для этого времени года тепло. 30 и 31 января столбик термометра поднимется до +2, +3 градусов днем. Будет дуть южный ветер. Ожидаются обильные снегопады с дождем. Ночью станет немного прохладнее, от — 1, до -6 градусов.