Рекордное потепление ожидается в Башкирии

Posted 30 января, 05:05
Published 30 января, 05:05
Modified 30 января, 05:05
Updated 30 января, 05:05
По данным метеорологов, из-за южного циклона сформированного над Атлантикой и накрывшего всю западную и Центральную части России в Башкирии ожидается аномальное для этого времени года тепло. 30 и 31 января столбик термометра поднимется до +2, +3 градусов днем. Будет дуть южный ветер. Ожидаются обильные снегопады с дождем. Ночью станет немного прохладнее, от — 1, до -6 градусов.
К выходным, а это 1 и 2 февраля, характер погоды существенно не изменится, возможно похолодание ожидается только к началу следующей недели. По словам специалистов, такая аномалия встречается раз в десятки лет и распространяется на обширные территории.
Спасатели МЧС предупреждают, что во время потепления нужно быть крайне осторожными на городских улицах. С крыш домой и козырьков в плюсовую температуру начинает сходить скопившийся за зиму снег. Массы снега и сосульки могут упасть на голову и принести значительные травмы.