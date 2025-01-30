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Posted 30 января, 05:05

Published 30 января, 05:05

Modified 30 января, 05:05

Updated 30 января, 05:05

Рекордное потепление ожидается в Башкирии

Рекордное потепление ожидается в Башкирии

30 января 2025, 05:05
Фото: Изображение Midjourney.
Аномальная жара ожидается в регионе в конце января, начале февраля, сообщают специалисты Башгидрометцентра в четверг, 30 января.

По данным метеорологов, из-за южного циклона сформированного над Атлантикой и накрывшего всю западную и Центральную части России в Башкирии ожидается аномальное для этого времени года тепло. 30 и 31 января столбик термометра поднимется до +2, +3 градусов днем. Будет дуть южный ветер. Ожидаются обильные снегопады с дождем. Ночью станет немного прохладнее, от — 1, до -6 градусов.

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К выходным, а это 1 и 2 февраля, характер погоды существенно не изменится, возможно похолодание ожидается только к началу следующей недели. По словам специалистов, такая аномалия встречается раз в десятки лет и распространяется на обширные территории.

Спасатели МЧС предупреждают, что во время потепления нужно быть крайне осторожными на городских улицах. С крыш домой и козырьков в плюсовую температуру начинает сходить скопившийся за зиму снег. Массы снега и сосульки могут упасть на голову и принести значительные травмы.

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