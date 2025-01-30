Башкирский детсад покрылся плесенью

Posted 30 января, 09:37
Published 30 января, 09:37
Modified 30 января, 10:13
Updated 30 января, 10:13
Неравнодушные мамочки опубликовали в соцсетях жалобы на один из детских садиков в Туймазах. На опубликованных кадрах видно, что потолок и стены в детской спальне почернели от плесени, вызванной протеканием крыши.
Плесень на потолке опасна тем, что может вызывать заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, а также ухудшать качество воздуха в помещении. Кроме того, она может привести к разрушению строительных материалов и возникновению неприятного запаха.
Прокуратура проверит, соблюдаются ли санитарные нормы в дошкольном учреждении, а также оценит работу руководства садика в вопросе о своевременном ремонте здания.