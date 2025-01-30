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Posted 30 января, 09:37

Published 30 января, 09:37

Modified 30 января, 10:13

Updated 30 января, 10:13

Прокуратура нагрянула в башкирский детсад

Башкирский детсад покрылся плесенью

30 января 2025, 09:37
Фото: 1MI.

Прокуратура нагрянула в башкирский детсад

Прокуратура Башкортостана провела проверку детского садика в Туймазах в четверг, 30 января, после публикациях в соцсетях о плохом состоянии здания.

Неравнодушные мамочки опубликовали в соцсетях жалобы на один из детских садиков в Туймазах. На опубликованных кадрах видно, что потолок и стены в детской спальне почернели от плесени, вызванной протеканием крыши.

Потолок в детсадике в Туймазах
Потолок в детсадике в Туймазах
Потолок в детсадике в Туймазах. Фото: Прокуратура РБ

Плесень на потолке опасна тем, что может вызывать заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, а также ухудшать качество воздуха в помещении. Кроме того, она может привести к разрушению строительных материалов и возникновению неприятного запаха.

Прокуратура проверит, соблюдаются ли санитарные нормы в дошкольном учреждении, а также оценит работу руководства садика в вопросе о своевременном ремонте здания.

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Ранее Mkset рассказал, что обрушением крыши в башкириской школе занялись московские следователи.

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