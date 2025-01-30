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Posted 30 января, 19:00

Published 30 января, 19:00

Modified 30 января, 19:39

Updated 30 января, 19:39

В Уфе отметят Китайский Новый год

Празднуем Китайский Новый год, катаемся на лыжах: чем заняться в Уфе на выходных

30 января 2025, 19:00
Фото: Image by rawpixel.com on Freepik.

В Уфе отметят Китайский Новый год

Афиша мероприятий башкирской столицы на первый уик-энд, идущий за последней рабочей неделей января.

«Гремит салют над Ленинградом» (6+)

Концерт творческих коллективов Уфимской детской филармонии в честь годовщины освобождения Ленинграда.

  • Где: Уфимская детская филармония (проспект Октября, 33);
  • Когда: 31 января, 19:00.

Вход свободный.

Китайский Новый год (6+)

Организаторы обещают погружение в атмосферу восточной культуры. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, выступления, образовательные мероприятия об искусстве. Гости также смогут попробовать сладости китайской кухни.

  • Где: Универмаг «Фабрика» — 2 этаж («Арт-Квадрат». Чернышевского, 88);
  • Когда: 1 февраля, 15:00.

Вход свободный.

«Про100 зимний день» (6+)

В программе: детские аттракционы, конкурс снеговиков и другие турниры, выступления силачей, мастер-классы и многое другое.

  • Где: площадь В. И. Ленина (Горсовет);
  • Когда: 1 февраля, 12:00 — 17:00.

Вход свободный.

Сельскохозяйственные ярмарки

Традиционные ярмарки выходного дня, на которых будет представлена продукция производителей Башкортостана.

  • Где: перекрёсток Интернациональная — Машиностроителей; Рабкоров, 20; парк «Волна» (только 1 февраля); площадь Дворца спорта; площадь Дворца молодёжи (только 1 февраля);
  • Когда: 1–2 февраля, 09:00 — 16:00.

Лыжный фестиваль «Снежинка» (6+)

В программе: детские конкурсы, лыжные соревнования, ориентирование в лесу, горки и тюбинги, скалолазание, домбайский футбол, купание в проруби и другое.

Где: станция Снежинка (1753 км) Куйбышевской ЖД за городом Миньяр. Для гостей организован платный подвоз — подробнее.

Когда: 2 февраля, 11:30 — 17:00.

Уфимцев оставят без 23 февраля и 8 марта
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Ранее Mkset сообщал о том, что Минтруд перенёс дополнительные выходные с 23 февраля и 8 марта. За эти праздники россияне будут отдыхать в мае и июне.

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