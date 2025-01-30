Празднуем Китайский Новый год, катаемся на лыжах: чем заняться в Уфе на выходных

Posted 30 января, 19:00
Published 30 января, 19:00
Modified 30 января, 19:39
Updated 30 января, 19:39
Концерт творческих коллективов Уфимской детской филармонии в честь годовщины освобождения Ленинграда.
Вход свободный.
Организаторы обещают погружение в атмосферу восточной культуры. В рамках мероприятия пройдут мастер-классы, выступления, образовательные мероприятия об искусстве. Гости также смогут попробовать сладости китайской кухни.
Вход свободный.
В программе: детские аттракционы, конкурс снеговиков и другие турниры, выступления силачей, мастер-классы и многое другое.
Вход свободный.
Традиционные ярмарки выходного дня, на которых будет представлена продукция производителей Башкортостана.
В программе: детские конкурсы, лыжные соревнования, ориентирование в лесу, горки и тюбинги, скалолазание, домбайский футбол, купание в проруби и другое.
Где: станция Снежинка (1753 км) Куйбышевской ЖД за городом Миньяр. Для гостей организован платный подвоз — подробнее.
Когда: 2 февраля, 11:30 — 17:00.
Ранее Mkset сообщал о том, что Минтруд перенёс дополнительные выходные с 23 февраля и 8 марта. За эти праздники россияне будут отдыхать в мае и июне.