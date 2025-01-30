Пожары в Лос-Анджелесе — все версии причин катастрофы в Калифорнии

Главной и неоспоримой причиной возникновения пожаров в Лос-Анджелесе ученые считают глобальное изменение климата. В последние несколько лет Калифорния, как и многие другие регионы в мире, постоянно сталкивается с резким чередованием засушливых и влажных периодов. По данным группы исследователей во главе с Дэниелом Суэйном и Ноа Диффенбо, такие явления усиливаются с потеплением климата, что превращает растительность в идеальную среду для огня. К 2024 году температура здесь превысила все ожидания, а минувший год стал одним из самых теплых в истории.