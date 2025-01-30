Пожары в Лос-Анджелесе — все версии причин катастрофы в Калифорнии

Posted 30 января, 04:32
Published 30 января, 04:32
Modified 30 января, 04:32
Updated 30 января, 04:32
Главной и неоспоримой причиной возникновения пожаров в Лос-Анджелесе ученые считают глобальное изменение климата. В последние несколько лет Калифорния, как и многие другие регионы в мире, постоянно сталкивается с резким чередованием засушливых и влажных периодов. По данным группы исследователей во главе с Дэниелом Суэйном и Ноа Диффенбо, такие явления усиливаются с потеплением климата, что превращает растительность в идеальную среду для огня. К 2024 году температура здесь превысила все ожидания, а минувший год стал одним из самых теплых в истории.
Ключевым фактором, повлиявшим на распространение огня в Лос-Анджелесе, стали ветры Санта-Ана, считает метеоролог Марио Пикасо. Эти мощные сухие воздушные потоки характерны для осенне-зимнего периода в Калифорнии. В январе 2025 года их скорость достигала 45 м/с, ветры были способны перемещать пламя на огромные расстояния, что и способствовало быстрому распространению огня.
Ряд пользователей американских соцсетей считают, что одной из причин пожаров Лос-Анджелеса стала бездумная застройка лесных массивов. С каждым годом городские постройки всё больше расширялись на территорию, ранее густо заросшую лесами. То есть, люди стали селиться там, где земля по природе подвержена рискам возгораний. Причем в зоне повышенного риска оказались именно современные районы Лос-Анджелеса, где живут знаменитости.
По мнению британского журналиста и критика Джонатана Джонса, неосторожная застройка в зонах повышенного риска привела к тому, что Лос-Анджелес стал уязвимым к разрушительным лесным пожарам. Об этом он написал в своей статье в газете The Guardian. Городская агломерация расширялась на территории, которые ранее были лесными массивами, что увеличило вероятность возникновения и распространения огня.
Кроме того, специалист в области информационной безопасности Дэни Хайперосова отмечает, что хаотичная застройка пригородов Лос-Анджелеса затрудняет доступ пожарных и отсутствует буферная зона между жилыми домами и лесными массивами. Зоны, прилегающие к городским кварталам, должны быть зачищены от растительности и сухой травы, но это правило не всегда соблюдается. По этой причине огонь быстро перекидывается с окрестных холмов, и остановить его почти невозможно.
Таким образом, бездумная застройка лесных массивов и отсутствие должных мер по обеспечению пожарной безопасности в зонах повышенного риска стали одними из факторов, способствующих распространению пожаров в Лос-Анджелесе. К тому же, многие дома в Лос-Анджелесе строили из легковоспламеняющихся стройматериалов, что также повлияло на распространение огня и масштабы катастрофы, считает Михаил Фантоци, аналитик и эксперт в сфере информационных технологий и анализа.
Еще перед пожарами в американских соцсетях начали гулять видео с кружащими над Лос-Анджелесом таинственными объектами. Одни пользователи соцсетей уверяли, что это НЛО, другие высказывали версию, что это дроны, принадлежавшие американскому оборонному комплексу.
Отсюда родилась версия об испытаниях некоего сверхточного оружия, намеренно выжигающего определенные кварталы Лос-Анджелеса. «Подтверждением» теории послужил тот факт, что при пожарах уцелели пальмы, хотя всё остальное вокруг было уничтожено огнем.
Другие конспирологи из соцсетей утверждали, что видели предметы, которые уцелели в домах и на улицах Лос-Анджелеса после разрушительного огня. При этом все эти вещи были синего цвета — по мнению конспирологов, сверхточное оружие направляло огонь таким образом, что именно синие предметы должны были уцелеть.
Несмотря на абсурдность версии, которая так и не получила даже косвенного подтверждения, у многих американцев остались сомнения. Особенно, когда приверженцы конспирологии вспомнили, что при разрушительных пожарах на Гавайях, произошедших в 2023 году, тоже выдвигалась версия про использование лазерного оружия и публиковались фото уцелевших вещей синего цвета.
В одном из своих выступлений губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом упомянул, что у властей штата есть планы на «Лос-Анджелес 2.0». Это и породило следующую теорию причин пожаров — якобы власти решили таким образом уничтожить большие дома на одну семью, чтобы на их месте возвести многоэтажные здания.
Другие сторонники конспирологии тут же подхватили эту версию, вспомнив об давней мечте глобалистов — «города 15 минут». В частности эта теория рассматривалась журналистам Daily Mail. Идея «города 15 минут» в том, чтобы создать город, где из любой точки до дома можно добраться всего за 15 минут. Но для ее воплощения понадобилось бы уничтожить всю нынешнюю городскую инфраструктуру. Пожары в Лос-Анджелесе идеально с этим справились.
Американцы обвиняют демократов в нерациональном распределении ресурсов. Об этом также сообщали журналисты Daily Mail. Вместо того, чтобы направлять средства и усилия в предотвращение пожаров, демократические силы, находящиеся у власти, тратили ресурсы на мигрантов и соцвыплаты.
Именно по вине демократов, считают американцы, гидранты во время трагедии в Лос-Анджелесе оказались пустыми, водохранилище не было заполнено, а пожарные не были снабжены специальным оборудованием.
Власти отрицают такие обвинения. Однако известно, что нынешний президент США Дональд Трамп обсуждал вероятность пожаров в Лос-Анджелесе за три месяца до трагедии, упоминая о некомпетентности губернатора штата Гэвина Ньюсома.
Одна из самых невероятных версий причин катастрофы в Лос-Анджелесе — уничтожение улик своих незаконных деяний рэпером Пи Дидди, сообщает Daily Mail.
В скандале с известным американским рэпером было замешано масса знаменитостей. Чтобы скрыть следы своих преступлений и замести следы, соучастники Пи Дидди якобы организовали массовые пожары в Калифорнии.
Такую версию высказывают сторонники теорий заговора, указывая на то, что при пожарах в Лос-Анджелесе сгорели именно дома знаменитостей. Никаких фактов, подтверждающих эту версию, нет. Однако, даже экс-чиновница правительства Джорджа Буша-старшего Кэтрин Остин Фиттс заявила, что не удивится, если подтвердится связь между скандальным рэпером и пожарами в Калифорнии.