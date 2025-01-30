Почему хлеб стал невкусный?

Чаще всего причиной того, что хлеб крошится при нарезке, плохое качество муки с низким содержание белка. Еще одна причина — это низкий уровень влажности теста. Например, цельные зерна и злаки забирают на себя много влаги. Если воды будет недостаточно, хлеб будет крошится. Причиной может быть и недостаток масла в тесте, если оно предусмотрено в технологии. А также неправильные режимы выпекания и остывания хлебобулочных изделий.