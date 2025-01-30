Первого в России киберпреступника отправили в уфимское СИЗО

В октябре 2024 года мать 16-летней уфимки обратилась в правоохранительные органы из-за буллинга, с которым столкнулась вся семья. Все началось, когда девочка отказалась извиняться на камеру за название чата в игре Minecraft, который она придумала. После чего семье пачками начали приходить сообщения с оскорблениями и угрозами от анонимов в Сети.