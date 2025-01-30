Первого в России киберпреступника отправили в уфимское СИЗО

Posted 30 января, 11:47
Published 30 января, 11:47
Modified 30 января, 12:02
Updated 30 января, 12:02
В октябре 2024 года мать 16-летней уфимки обратилась в правоохранительные органы из-за буллинга, с которым столкнулась вся семья. Все началось, когда девочка отказалась извиняться на камеру за название чата в игре Minecraft, который она придумала. После чего семье пачками начали приходить сообщения с оскорблениями и угрозами от анонимов в Сети.
Однако тролли переступили все границы: в городе развесили листовки с фейковой информацией об уфимке, от ее лица создали тг-канал, в котором продвигалось издевательство над животными, а 11-летней сестре жертвы присылали интимные фотографии от лица ее отца. Когда девочка поступила в колледж, кибербуллеры начали угрожать и ее одногруппникам.
Как сообщил инсайдерский тг-канал правоохранительные органы задержали 20-летнего уроженца Нижнего Новгорода, организовавшего травлю несовершеннего подростка. Молодого человека отправили в СИЗО по обвинению в доведении до самоубийства. Это стало первым в России задержанием участника преступления такого рода.