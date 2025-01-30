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Posted 30 января, 11:47

Published 30 января, 11:47

Modified 30 января, 12:02

Updated 30 января, 12:02

Первого в России киберпреступника отправили в уфимское СИЗО

Первого в России киберпреступника отправили в уфимское СИЗО

30 января 2025, 11:47
Фото: tg/Mash Batash.
Парня, травившего 16-летнюю уфимку из-за интернет-ссоры, отправили в СИЗО за доведение до самоубийства, сообщил тг-канал «Mash Batash» в четверг, 30 января.

В октябре 2024 года мать 16-летней уфимки обратилась в правоохранительные органы из-за буллинга, с которым столкнулась вся семья. Все началось, когда девочка отказалась извиняться на камеру за название чата в игре Minecraft, который она придумала. После чего семье пачками начали приходить сообщения с оскорблениями и угрозами от анонимов в Сети.

Однако тролли переступили все границы: в городе развесили листовки с фейковой информацией об уфимке, от ее лица создали тг-канал, в котором продвигалось издевательство над животными, а 11-летней сестре жертвы присылали интимные фотографии от лица ее отца. Когда девочка поступила в колледж, кибербуллеры начали угрожать и ее одногруппникам.

Видео: tg/Mash Batash.

Как сообщил инсайдерский тг-канал правоохранительные органы задержали 20-летнего уроженца Нижнего Новгорода, организовавшего травлю несовершеннего подростка. Молодого человека отправили в СИЗО по обвинению в доведении до самоубийства. Это стало первым в России задержанием участника преступления такого рода.

Более двухсот школьников заявили о травле в Башкирии
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Ранее Mkset рассказал, что школьники Башкирии массово заявили о травле.

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