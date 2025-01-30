«Никого нет дома» — действительно ли страусы прячут голову в песок?

Страусы являются самыми быстрыми птицами на планете, достигая максимальной скорости до 70 км/ч. В естественной среде обитания у них много естественных врагов, таких как гепарды, львы и леопарды. При угрозе страусы предпочитают спасаться бегством. Их острое зрение позволяет им замечать хищников еще до того, как те приближаются. В таких ситуациях страусы могут прижиматься к земле, становясь похожими на камень или холм, особенно когда их перья сливаются с окружающей средой.