«Никого нет дома» — действительно ли страусы прячут голову в песок?

Posted 30 января, 10:30
Published 30 января, 10:30
Modified 30 января, 10:30
Updated 30 января, 10:30
На протяжении многих веков существует миф о том, что страусы зарывают свои головы в песок, когда сталкиваются с угрозами. Этот образ стал основой для фразы «зарыть голову в песок», означающей избегание решения проблем или уклонение от реальности. Но действительно ли это правда?
Существует предположение, что данное убеждение возникло благодаря римскому натуралисту Плинию Старшему, известному как Гай Плиний Секундус. Он был автором одной из первых энциклопедий, и в десятом томе книг «Естественная история» упомянул страусов, которые, по его словам, прятались в кустах, чтобы стать незаметными.
— Эти создания обладают удивительной способностью усваивать разнообразные вещества, но их глупость также поразительна. Несмотря на размеры своего тела, они искренне полагают, что если зарыть голову и шею в кустах, то становятся невидимыми, — написал Плиний, согласно одному из переводов текста.
Это утверждение, хотя и не бесспорное, привело к распространению мифа о замешательстве страусов в трудные моменты. Прячут ли страусы свои головы на самом деле? Нет, это не так, хотя иногда их действия могут вызвать подобное впечатление.
Страусы обитают в Африке и выбирают различные экосистемы, включая пляжи, саванны и пустынные районы. По информации зоопарка Сан-Диего, они представляют собой самые крупных птиц на планете, достигая массы до 130 килограммов и высоты около 2,7 метра. Однако их головы относительно небольшие, и издалека их поведение порой может дать неверное восприятие того, что они прячутся.
В отличие от большинства птиц, строящих гнезда, страусы просто вкапывают небольшие углубления в грунте для откладывания яиц. Оба родителя активно заботятся о потомстве, регулярно переворачивая яйца, чтобы обеспечить им защиту и поддерживать необходимую температуру. Это может создать впечатление, что страусы прячут свои головы в землю.
Кроме того, часто они наклоняют головы вниз, чтобы искать пищу, включая травы и иногда мелких животных, таких как мыши, лягушки и насекомые. Это тоже может привести к возникновению заблуждений относительно их привычек.
Страусы являются самыми быстрыми птицами на планете, достигая максимальной скорости до 70 км/ч. В естественной среде обитания у них много естественных врагов, таких как гепарды, львы и леопарды. При угрозе страусы предпочитают спасаться бегством. Их острое зрение позволяет им замечать хищников еще до того, как те приближаются. В таких ситуациях страусы могут прижиматься к земле, становясь похожими на камень или холм, особенно когда их перья сливаются с окружающей средой.
Согласно некоторым источникам, взрослые страусы используют свои крылья для поднятия пыли, создавая облако, которое отвлекает ближайших хищников от их птенцов. Они также способны нанести мощный удар, способный даже убить льва.
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