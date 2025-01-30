Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей

Posted 30 января, 09:29
Published 30 января, 09:29
Modified 30 января, 09:33
Updated 30 января, 09:33
Зимняя спячка медведей — это невероятный биологический процесс, который позволяет выживать в экстремальных условиях без пищи в течение нескольких месяцев. От приготовления пищи путем накопления жира до замедления дыхания и сердцебиения и сжигания жира, чтобы выжить, — прекрасный пример того, как природа приспособляет животных к их среде обитания.
Мы рассмотрим, как медведи готовятся к спячке, что в это время происходит с их организмом, и как они узнают, когда просыпаться.
Прежде, чем погрузиться в долгий зимний сон, они проходят интенсивную подготовку. Одним из этапов этой подготовки является создание комфортных условий для проведения спячки.
— Медведи строят берлоги в укромных, труднодоступных местах, обычно под поваленными деревьями или в корневых норах. Иногда они занимают пещеры или скальные каньоны. Иногда они роют убежища прямо в земле. Найдя подходящее место для зимовки, медведь часто возвращается туда из года в год, — рассказал вет-специалист Сергей Касьяненко.
Также в период подготовки, известный как гиперфагия, эти животные едят столько, сколько могут. Они преодолевают большие расстояния в поисках высококалорийной пищи, такой как орехи, ягоды и рыба. Они могут проводить в поисках пищи до 20 часов в день, набирая дополнительные килограммы.
Как только медведь впадает в спячку, все функции его организма замедляются. Скорость, с которой его организм расходует энергию, резко падает. Их дыхание и сердцебиение также замедляются, иногда до одного вдоха каждые 45 секунд и всего нескольких ударов сердца в минуту. Это похоже на то, что их организм переходит в режим энергосбережения, чтобы продержаться в холодные месяцы.
Кроме того, температура их тела немного понижается, хотя и не так сильно, как можно было бы ожидать: с 38 до 30 градусов. Это позволяет им оставаться в достаточно активном состоянии, чтобы при необходимости проснуться. Например, чтобы защитить берлогу или позаботиться о своих детенышах.
Во время зимней спячки медведи питаются за счет жировых запасов, которые они накапливают осенью. Сжигая жир, они также обладают удивительным свойством предохранять свои мышцы от истощения.
В случае человека, при долгом отсутствии движения, он теряем мышечную массу. Но организм медведей перерабатывает азот, побочный продукт распада мышц, и превращает его обратно в белок. Это позволяет им поддерживать мышцы и ткани органов в рабочем состоянии, даже если они месяцами не двигаются.
Зимняя спячка — это не просто способ спастись от холода, но и стратегия выживания. Зимний сезон означает чрезвычайно низкие температуры и серьезную нехватку пищи. Вместо того чтобы тратить ценную энергию на поиски пищи, которой нет, медведи впадают в спячку и резко сокращают свои энергетические потребности.
Зимняя спячка также важна для популяций медведей в странах с более холодным климатом, поскольку она защищает их от суровых погодных условий. Зима может быть смертельно опасной для животных, подвергающихся воздействию низких температур и обильных снегопадов, но, укрываясь в безопасных, изолированных берлогах, они избегают худших последствий. Их логова скрывают их от хищников и других опасностей, создавая безопасное пространство для пережидания сезона.
У каждого вида уникальный подход к переживанию зимы, в зависимости от окружающей среды и доступности пищи. Например, медведи в более теплом климате могут впадать в спячку на более короткие сроки или даже полностью пропускать ее, если у них достаточно пищи.
В то время, как бурые и чёрные медведи впадают в спячку более традиционно, у белых же — совсем другой подход. Поскольку их основной источник пищи — тюлени — все еще доступны в Арктике зимой, самцы и небеременные самки остаются активными и продолжают охотиться.
Беременные же самки роют снежную берлогу, очень похожую на маленькое иглу, и впадают в состояние, похожее на спячку, где могут рожать и выхаживать своих детенышей в безопасности в холодные месяцы.
Когда наступает весна и снег начинает таять, медведи постепенно начинают просыпаться. Это не мгновенный процесс. Их организм постепенно ускоряет обмен веществ, и они снова начинают есть, чтобы восстановить вес, потерянный во время зимней спячки. Поначалу у них немного кружится голова, но они готовы встретить теплое время года.
— Медведи сами решают, когда им проснуться. Выбор времени зависит от ряда факторов, включая наличие пищи и, что немаловажно, температуру. Когда температура достигает определенного уровня, это сигнал о том, что пора выходить из спячки, — объясняет Хэзер Джонсон, биолог-исследователь дикой природы.
Ранее учёные рассказали, для чего осьминогам мозг в каждом щупальце.