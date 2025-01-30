mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 09:29

Published 30 января, 09:29

Modified 30 января, 09:33

Updated 30 января, 09:33

Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей

Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей

30 января 2025, 09:29
Фото: 1MI. Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей
Когда речь заходит о зимней спячке, медведи — первые животные, которые приходят на ум. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что с ними происходит в это время? Как спячка позволяет этим массивным животным так долго обходиться без еды и питья? Специалисты дали ответы на эти вопросы

Зимняя спячка медведей — это невероятный биологический процесс, который позволяет выживать в экстремальных условиях без пищи в течение нескольких месяцев. От приготовления пищи путем накопления жира до замедления дыхания и сердцебиения и сжигания жира, чтобы выжить, — прекрасный пример того, как природа приспособляет животных к их среде обитания.

Мы рассмотрим, как медведи готовятся к спячке, что в это время происходит с их организмом, и как они узнают, когда просыпаться.

Как медведи готовятся к зимней спячке

Прежде, чем погрузиться в долгий зимний сон, они проходят интенсивную подготовку. Одним из этапов этой подготовки является создание комфортных условий для проведения спячки.

— Медведи строят берлоги в укромных, труднодоступных местах, обычно под поваленными деревьями или в корневых норах. Иногда они занимают пещеры или скальные каньоны. Иногда они роют убежища прямо в земле. Найдя подходящее место для зимовки, медведь часто возвращается туда из года в год, — рассказал вет-специалист Сергей Касьяненко.

Также в период подготовки, известный как гиперфагия, эти животные едят столько, сколько могут. Они преодолевают большие расстояния в поисках высококалорийной пищи, такой как орехи, ягоды и рыба. Они могут проводить в поисках пищи до 20 часов в день, набирая дополнительные килограммы.

Как медведи готовятся к зимней спячке
Как медведи готовятся к зимней спячке. Фото: Изображение Midjourney

Что происходит во время спячки?

Как только медведь впадает в спячку, все функции его организма замедляются. Скорость, с которой его организм расходует энергию, резко падает. Их дыхание и сердцебиение также замедляются, иногда до одного вдоха каждые 45 секунд и всего нескольких ударов сердца в минуту. Это похоже на то, что их организм переходит в режим энергосбережения, чтобы продержаться в холодные месяцы.

Кроме того, температура их тела немного понижается, хотя и не так сильно, как можно было бы ожидать: с 38 до 30 градусов. Это позволяет им оставаться в достаточно активном состоянии, чтобы при необходимости проснуться. Например, чтобы защитить берлогу или позаботиться о своих детенышах.

Как организм медведей адаптируется

Во время зимней спячки медведи питаются за счет жировых запасов, которые они накапливают осенью. Сжигая жир, они также обладают удивительным свойством предохранять свои мышцы от истощения.

В случае человека, при долгом отсутствии движения, он теряем мышечную массу. Но организм медведей перерабатывает азот, побочный продукт распада мышц, и превращает его обратно в белок. Это позволяет им поддерживать мышцы и ткани органов в рабочем состоянии, даже если они месяцами не двигаются.

Как организм медведей адаптируется
Как организм медведей адаптируется. Фото: Изображение Midjourney

Роль зимней спячки в выживании

Зимняя спячка — это не просто способ спастись от холода, но и стратегия выживания. Зимний сезон означает чрезвычайно низкие температуры и серьезную нехватку пищи. Вместо того чтобы тратить ценную энергию на поиски пищи, которой нет, медведи впадают в спячку и резко сокращают свои энергетические потребности.

Зимняя спячка также важна для популяций медведей в странах с более холодным климатом, поскольку она защищает их от суровых погодных условий. Зима может быть смертельно опасной для животных, подвергающихся воздействию низких температур и обильных снегопадов, но, укрываясь в безопасных, изолированных берлогах, они избегают худших последствий. Их логова скрывают их от хищников и других опасностей, создавая безопасное пространство для пережидания сезона.

Разные медведи, разные стратегии

У каждого вида уникальный подход к переживанию зимы, в зависимости от окружающей среды и доступности пищи. Например, медведи в более теплом климате могут впадать в спячку на более короткие сроки или даже полностью пропускать ее, если у них достаточно пищи.

В то время, как бурые и чёрные медведи впадают в спячку более традиционно, у белых же — совсем другой подход. Поскольку их основной источник пищи — тюлени — все еще доступны в Арктике зимой, самцы и небеременные самки остаются активными и продолжают охотиться.

Беременные же самки роют снежную берлогу, очень похожую на маленькое иглу, и впадают в состояние, похожее на спячку, где могут рожать и выхаживать своих детенышей в безопасности в холодные месяцы.

Белые медведи остаются активными и продолжают охотиться.
Белые медведи остаются активными и продолжают охотиться.. Фото: 1MI

Как медведи просыпаются

Когда наступает весна и снег начинает таять, медведи постепенно начинают просыпаться. Это не мгновенный процесс. Их организм постепенно ускоряет обмен веществ, и они снова начинают есть, чтобы восстановить вес, потерянный во время зимней спячки. Поначалу у них немного кружится голова, но они готовы встретить теплое время года.

— Медведи сами решают, когда им проснуться. Выбор времени зависит от ряда факторов, включая наличие пищи и, что немаловажно, температуру. Когда температура достигает определенного уровня, это сигнал о том, что пора выходить из спячки, — объясняет Хэзер Джонсон, биолог-исследователь дикой природы.
Через языковой барьер: топ-7 животных, которые умеют говорить
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему кенгуру стали символом Австралии: неочевидные причины и неожиданные фактыЧто происходит с экзотическими животными, если они пережили своих владельцев?Загадка снегирей: почему «огненные» птицы появляются только зимой и куда исчезают?
#Ольга Харина#Животные#Зима#Бурый медведь#Дикое животное#Живая природа#Медведи#Медведь#Дикие животные#Все материалы авторов#КЦ#Спячка#Зимовка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика