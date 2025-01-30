Наелся — и спать: всё о зимней спячке медведей

Как только медведь впадает в спячку, все функции его организма замедляются. Скорость, с которой его организм расходует энергию, резко падает. Их дыхание и сердцебиение также замедляются, иногда до одного вдоха каждые 45 секунд и всего нескольких ударов сердца в минуту. Это похоже на то, что их организм переходит в режим энергосбережения, чтобы продержаться в холодные месяцы.