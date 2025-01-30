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Posted 30 января, 05:20

Published 30 января, 05:20

Modified 30 января, 05:20

Updated 30 января, 05:20

Многоквартирный дом в Уфе атаковали полчища крыс

Курултай Башкирии предложили наводнить крысами

30 января 2025, 05:20
Фото: Подслушано в Черниковке.

Многоквартирный дом в Уфе атаковали полчища крыс

Жители двухэтажки столице Башкирии жалуются на полчища крыс и мышей, об этом они написали в группу «Подслушано в Черниковке» в ВК в четверг, 30 января.

Жители дома по ул. Интернациональная 179 в Уфе рассказали, что у них уже нет сил бороться с мышами и крысами, которые наводнили их жилища. Люди говорят, что обращались в ЖЭУ, но там никакой реакции не последовало. Единственный защитник — это домашний кот, который пытается ловить грызунов.

— Они бегают везде, в подъезде, в квартире, на улице рядом с домом. У меня двое несовершеннолетних детей, так я их на улицу боюсь выпускать, — рассказала местная жительница.
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В комментариях к сообщению люди также стали жаловаться на непрошенных гостей. Оказалось, что дом по Интернациональной не один такой в Уфе, где крысы чувствуют себя вольготно. Грызуны бегают в доме на ул. Первомайская 79, на ул. Интернациональная 145, на Вологодской 26, Вологодская 19, Черниковская 56.

Некоторые из читателей предложили их поймать и выслать посылкой в администрацию района, а еще лучше, выпустить в Госсобрании Курултая Башкирии.

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