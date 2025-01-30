Курултай Башкирии предложили наводнить крысами

Жители дома по ул. Интернациональная 179 в Уфе рассказали, что у них уже нет сил бороться с мышами и крысами, которые наводнили их жилища. Люди говорят, что обращались в ЖЭУ, но там никакой реакции не последовало. Единственный защитник — это домашний кот, который пытается ловить грызунов.