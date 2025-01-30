Курултай Башкирии предложили наводнить крысами

Posted 30 января, 05:20
Published 30 января, 05:20
Modified 30 января, 05:20
Updated 30 января, 05:20
Жители дома по ул. Интернациональная 179 в Уфе рассказали, что у них уже нет сил бороться с мышами и крысами, которые наводнили их жилища. Люди говорят, что обращались в ЖЭУ, но там никакой реакции не последовало. Единственный защитник — это домашний кот, который пытается ловить грызунов.
— Они бегают везде, в подъезде, в квартире, на улице рядом с домом. У меня двое несовершеннолетних детей, так я их на улицу боюсь выпускать, — рассказала местная жительница.
В комментариях к сообщению люди также стали жаловаться на непрошенных гостей. Оказалось, что дом по Интернациональной не один такой в Уфе, где крысы чувствуют себя вольготно. Грызуны бегают в доме на ул. Первомайская 79, на ул. Интернациональная 145, на Вологодской 26, Вологодская 19, Черниковская 56.
Некоторые из читателей предложили их поймать и выслать посылкой в администрацию района, а еще лучше, выпустить в Госсобрании Курултая Башкирии.