Kronung Group рассказала о запланированных в 2025 году проектах

Возведение жилых комплексов стало более трудным после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного жилого комплекса в Новогорелове. Они отметили, что проект нацелен на высокое качество: дом имеет низкую этажность, привлекает своей архитектурой, дизайнерскими холлами и облагороженной территорией с игровыми и спортивными площадками. В то же время квартиры в комплексе реализуются по рыночной цене.