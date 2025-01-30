Kronung Group рассказала о запланированных в 2025 году проектах

Posted 30 января, 13:12
Published 30 января, 13:12
Modified 30 января, 13:12
Updated 30 января, 13:12
Игнатий Найда пояснил, почему предыдущий год был тяжелым для девелоперов. Рост ключевой ставки снижает доступность жилья для покупателей, что затрудняет продажи уже завершенных объектов. Более того, изменения на рынке земли также оказывают влияние на политику банков, выдающих кредиты на строительство под залог земельного участка. Об этом пишет ko.ru.
В таких условиях строительные компании вынуждены искать новые методы продаж. Вопреки возникающим трудностям, Kronung Group продолжает развиваться в сфере жилой недвижимости. Генеральный директор Филипп Шраге отметил важное событие 2024 года для компании — начало строительства жилого комплекса «Кронунг ЮГ» в Новогорелове. Компания также активно продвигается в сегменте коммерческой недвижимости и заключила контракты на строительство двух торговых центров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Даже с высокими ставками по депозитам Kronung Group не приостанавливает строительство в сегменте торговой недвижимости. Филипп Шраге отметил, что коммерческая недвижимость представляет собой долгосрочное вложение, окупаемое за 5 — 10 лет. Он убежден, что спрос на хорошие торговые площади будет расти в будущем.
Возведение жилых комплексов стало более трудным после отмены льготной ипотеки в России. Тем не менее Шраге и Найда уверены в перспективах своего первого крупного жилого комплекса в Новогорелове. Они отметили, что проект нацелен на высокое качество: дом имеет низкую этажность, привлекает своей архитектурой, дизайнерскими холлами и облагороженной территорией с игровыми и спортивными площадками. В то же время квартиры в комплексе реализуются по рыночной цене.
Основатели Kronung Group также рассказали о планах на 2025 год: компания нацелена запустить закрытые паевые фонды, которые позволят частным инвесторам с капиталом от 500 тысяч рублей вкладывать средства в торговую недвижимость. Управление активами будет осуществляться специализированной управляющей компанией.
Кроме того, Kronung Group разрабатывает несколько жилых проектов, среди которых два многоквартирных дома бизнес-класса и поселок, включающий 200 домов и 100 таунхаусов.
Стоит отметить, что Kronung Group также участвует в социальных проектах. Например, они построили детский сад на 105 мест в Санкт-Петербурге.