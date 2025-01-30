Кошачье чихание: распространенные причины и когда следует беспокоиться

Posted 30 января, 09:06
Published 30 января, 09:06
Modified 30 января, 09:08
Updated 30 января, 09:08
Как и у людей, существует несколько возбудителей чихания у кошек. Обычно это просто способ организма избавиться от аллергенов или других раздражителей. Животные также могут чихать, когда они перевозбуждены, однако, если это происходит постоянно и не прекращается спустя какое-то время, стоит присмотреться повнимательнее.
— Иногда чихание кошек является причиной для беспокойства. Это может происходить очень часто или сопровождаться другими симптомами, такими как переедание и неправильное питание, — рассказывает ветеринар Эмили Свиниарски.
Чихание у животных может происходить по многим причинам, начиная от аллергий и инфекции верхних дыхательных путей до серьезных заболеваний. В таких случаях чихание будет сопровождаться дополнительными симптомами, и их игнорирование может привести к ухудшению состояния здоровья вашего любимца. Поэтому важно обращать внимание на поведение и физическое состояние питомца и не откладывать визит к специалисту, если чихание становится частым и беспокоящим.
Самой частой причиной является заложенность носа. Если в нос вашего питомца попадут мусор, грязь или другие мелочи, это может вызвать зуд, что, в свою очередь, приведёт к чиханию. Это естественная реакция организма на удаления раздражителей и предотвращение серьезных инфекций носа.
Хотя аллергические реакции у кошек встречаются реже, чем у людей, они способны проявляться у домашних животных. В таких случаях чихание может сопровождаться иными признаками, такими как зуд кожи. Если кошка часто чихает, но при этом не показывает других очевидных симптомов, стоит обратить внимание на окружающую среду и выявить возможные раздражители.
К числу таких раздражителей следует отнести дым, ароматизаторы, наполнитель для туалета, моющие средства, свечи, пыль, цветочную пыльцу и плесень.
Хотя заболевания зубов не являются явной причиной чихания, они могут стать одной из сложностей. Корни зубов у кошек расположены близко к носовым проходам, и в случае инфекции или воспаления вероятность раздражения носа возрастает.
Состояния, такие как ринит и синусит, часто приводят к чиханию. Ринит происходит при воспалении слизистой носа, в то время как синусит связан с воспалением носовых пазух. Эти заболевания могут проявляться в виде выделений из глаз, и кошка может начать дышать через рот из-за затруднения носового дыхания.
— Наиболее распространенной причиной постоянного чихания у кошек является инфекция верхних дыхательных путей, обычно вызываемая вирусами. Они являются заразными для их вида, но не могут передаваться людям. Стресс часто может усугубить признаки инфекции или ускорить передачу инфекции от одной кошки к другой, — рассказывают вет-специалисты компании Purina.
Частое чихание у домашних кошек может указывать на наличие бактериальной, вирусной или грибковой инфекции. Обычно в таких ситуациях наблюдаются и другие сопутствующие признаки. К числу наиболее распространённых инфекций, способствующих чиханию, относятся:
Эти инфекции, известные как кошачий грипп, могут быть вызваны вирусами, бактериями или грибками и по своему проявлению схожи с человеческими простудой или гриппом. Обычно заболевание продолжается от 7 до 10 дней. Наиболее уязвимыми являются котята, пожилые кошки и те, кто контактировал с инфицированными особями.
Помимо чихания, кошки с инфекциями верхних дыхательных путей могут проявлять такие симптомы, как кашель, повышенное глотание, вялость, выделения из носа или глаз, а также потерю аппетита. Поскольку эти инфекции передаются, при наличии заболевшей кошки рекомендуется немедленно посетить ветеринара.
Этот вирус может перейти от одной кошки к другой через контакт с выделениями больного животного. Заболевание сопровождается заложенностью носа, снижением аппетита, слюнотечением и язвами на глазах.
Поскольку калицивирус является заразным, он вызывает респираторные инфекции и стоматологические проблемы. Особую распространённость он находит среди кошек в приютах и группах, чаще поражая молодых животных. В результате инфекция может привести к язвам во рту, пневмонии и другим респираторным осложнениям.
Вакцины и лекарства, используемые для борьбы с различными инфекциями, также могут вызывать чихание у животных. Обычно это состояние длится всего несколько дней после инъекции и должно пройти самостоятельно.
Периодическое чихание у кошек не является причиной для беспокойства. Тем не менее, если оно наблюдается часто, стоит обратить внимание на закономерности. Ответы на следующие вопросы могут помочь понять возможные причины чихания вашего питомца:
Например, если ваша кошка часто чихает рядом с лотком, это может быть реакцией на компонент в наполнителе. Также возможна реакция на чистящее средство, которое вы используете. Если же чихание сопровождается изменениями в поведении или другими симптомами, это может свидетельствовать о наличии инфекции, требующей медицинского вмешательства.
Источник: a-z-animals
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