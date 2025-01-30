Кошачье чихание: распространенные причины и когда следует беспокоиться

Как и у людей, существует несколько возбудителей чихания у кошек. Обычно это просто способ организма избавиться от аллергенов или других раздражителей. Животные также могут чихать, когда они перевозбуждены, однако, если это происходит постоянно и не прекращается спустя какое-то время, стоит присмотреться повнимательнее.