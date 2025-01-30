Кибербуллер признался в доведении уфимки до суицида

Posted 30 января, 17:12
Published 30 января, 17:12
Modified 30 января, 19:45
Updated 30 января, 19:45
Напомним, как информировал Mkset, обвиняемого — уроженца Нижнего Новгорода — доставили на заседание суда в Уфу. Поводом для задержания стал исход его интернет-конфликта с 16-летней горожанкой. Возник он из-за чата, созданного уфимкой в Telegram, который был посвящён многопользовательской игре Minecraft. Парню чем-то не понравилось название конференции (по данным СМИ, он содержал, судя по всему, юмор на религиозную тему). Просьбу сменить заголовок чата была отвергнута, в итоге молодой человек начал мстить, а затем вошёл в азарт.
В течение полугода злоумышленник всячески издевался над жертвой. Так, парень создал фейк-аккаунт девушки, с которого слал интимные фотографии её 11-летней сестре, продвигал издевательства над животными, а также угрожал близким, друзьям и знакомым потерпевшей. Это лишь некоторые из огромного списка деяний обвиняемого. Помимо прочего, угрозы рассылались новым одногруппникам девушки, обвиняемый также отправлял школам сообщения о минировании от лица жертвы.
В конце концов, семья обратилась в полицию. Задержание гражданина за кибербуллинг стало первым подобным случаем в истории России. На него завели уголовное дело о «Доведении до самоубийства».
В ходе заседания 30 января молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уфимский суд решил отправить парня в СИЗО до конца расследования. Статья, по которой его обвиняют, предполагает до 15 лет колонии.
На суде вёл себя молодой человек достаточно сдержанно. Перед камерами журналистов весь его запал рассеялся — хватило парня лишь на скомканное извинение перед жертвой.