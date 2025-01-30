Кибербуллер признался в доведении уфимки до суицида

Напомним, как информировал Mkset, обвиняемого — уроженца Нижнего Новгорода — доставили на заседание суда в Уфу. Поводом для задержания стал исход его интернет-конфликта с 16-летней горожанкой. Возник он из-за чата, созданного уфимкой в Telegram, который был посвящён многопользовательской игре Minecraft. Парню чем-то не понравилось название конференции (по данным СМИ, он содержал, судя по всему, юмор на религиозную тему). Просьбу сменить заголовок чата была отвергнута, в итоге молодой человек начал мстить, а затем вошёл в азарт.