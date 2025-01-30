mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 17:12

Published 30 января, 17:12

Modified 30 января, 19:45

Updated 30 января, 19:45

Кибербуллер признался в доведении уфимки до суицида

Кибербуллер признался в доведении уфимки до суицида

30 января 2025, 17:12
Фото: Следственный комитет.
В столице Башкирии в четверг, 30 января, прошёл суд над 20-летним молодым человеком, затравившим девушку: злоумышленник сообщал школам о минировании от её имени, сообщает Следственный комитет.

Напомним, как информировал Mkset, обвиняемого — уроженца Нижнего Новгорода — доставили на заседание суда в Уфу. Поводом для задержания стал исход его интернет-конфликта с 16-летней горожанкой. Возник он из-за чата, созданного уфимкой в Telegram, который был посвящён многопользовательской игре Minecraft. Парню чем-то не понравилось название конференции (по данным СМИ, он содержал, судя по всему, юмор на религиозную тему). Просьбу сменить заголовок чата была отвергнута, в итоге молодой человек начал мстить, а затем вошёл в азарт.

Первого в России киберпреступника отправили в уфимское СИЗО
Узнать подробнее

В течение полугода злоумышленник всячески издевался над жертвой. Так, парень создал фейк-аккаунт девушки, с которого слал интимные фотографии её 11-летней сестре, продвигал издевательства над животными, а также угрожал близким, друзьям и знакомым потерпевшей. Это лишь некоторые из огромного списка деяний обвиняемого. Помимо прочего, угрозы рассылались новым одногруппникам девушки, обвиняемый также отправлял школам сообщения о минировании от лица жертвы.

В конце концов, семья обратилась в полицию. Задержание гражданина за кибербуллинг стало первым подобным случаем в истории России. На него завели уголовное дело о «Доведении до самоубийства».

В ходе заседания 30 января молодой человек признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уфимский суд решил отправить парня в СИЗО до конца расследования. Статья, по которой его обвиняют, предполагает до 15 лет колонии.

На суде вёл себя молодой человек достаточно сдержанно. Перед камерами журналистов весь его запал рассеялся — хватило парня лишь на скомканное извинение перед жертвой.

Читайте также:
Вежливого грабителя задержали в УфеБывший полицейский отправился в тюрьму за пьяное ДТП в БашкирииУфимец заплатил ₽5 тысяч за несогласованный протест
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Мвд#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Травля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика