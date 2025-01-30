Искусственный интеллект оказался в 20 раз быстрее врачей в Башкирии

Posted 30 января, 10:47
Published 30 января, 10:47
Modified 30 января, 10:55
Updated 30 января, 10:55
Напомним, что Башкортостан стал одним из первых регионов, где в медучреждения внедрили нейросеть «МосМедИИ». Сейчас ИИ помогает врачам анализировать медснимки — рентгены, КТ, флюорографии, и справляется компьютер с расшифровкой и заключением в разы быстрее человека.
Так, для анализа сотни рентгенов врачу необходимо около часа, нейросеть же успевает за пару минут. Министр здравоохранения Рахматуллин рассказал, что за время работы платформы в Башкирии ИИ проанализировал около 1`700 медснимков. По подсчетам Mkset, нейросеть справилась с задачей примерно за час, когда у человека эта же работа заняла бы около двух рабочих дней.
Ранее Mkset рассказал, что депутаты из Башкирии решили переложить утомительную деятельность на искусственный интеллект.