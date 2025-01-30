Искусственный интеллект оказался в 20 раз быстрее врачей в Башкирии

Так, для анализа сотни рентгенов врачу необходимо около часа, нейросеть же успевает за пару минут. Министр здравоохранения Рахматуллин рассказал, что за время работы платформы в Башкирии ИИ проанализировал около 1`700 медснимков. По подсчетам Mkset, нейросеть справилась с задачей примерно за час, когда у человека эта же работа заняла бы около двух рабочих дней.