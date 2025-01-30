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Posted 30 января, 10:47

Published 30 января, 10:47

Modified 30 января, 10:55

Updated 30 января, 10:55

Искусственный интеллект оказался быстрее врачей

Искусственный интеллект оказался в 20 раз быстрее врачей в Башкирии

30 января 2025, 10:47
Фото: Изображение Midjourney.

Искусственный интеллект оказался быстрее врачей

Нейросеть оказалась в пять раз эффективнее башкирских врачей, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в четверг, 30 января.
Нейросеть заменила врачей в Башкирии
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Напомним, что Башкортостан стал одним из первых регионов, где в медучреждения внедрили нейросеть «МосМедИИ». Сейчас ИИ помогает врачам анализировать медснимки — рентгены, КТ, флюорографии, и справляется компьютер с расшифровкой и заключением в разы быстрее человека.

Так, для анализа сотни рентгенов врачу необходимо около часа, нейросеть же успевает за пару минут. Министр здравоохранения Рахматуллин рассказал, что за время работы платформы в Башкирии ИИ проанализировал около 1`700 медснимков. По подсчетам Mkset, нейросеть справилась с задачей примерно за час, когда у человека эта же работа заняла бы около двух рабочих дней.

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Ранее Mkset рассказал, что депутаты из Башкирии решили переложить утомительную деятельность на искусственный интеллект.

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