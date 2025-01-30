Инвалид погиб в Башкирии

Posted 30 января, 07:32
Published 30 января, 07:32
Modified 30 января, 10:22
Updated 30 января, 10:22
Утро четверга, 30 января, в селе Татыр-Узяк Хайбуллинского района началось с трагедии. В деревне загорелся жилой деревянный дом.
На место прибыл целый отряд пожарных, которые активно боролись с огнем на площади 54 квадратных метров. В ходе тушения пламени огнеборцы нашли тело мужчины в зале частного дома.
Как позже выяснилось, погибший оказался 63-летним хозяином дома. Мужчина был инвалидом, поэтому самостоятельно передвигаться и спастись ему не удалось.
Ранее Mkset рассказал, что пожарные чудом спасли от смерти двух мужчин во время возгорания мусора в тоннеле уфимской теплотрассы.