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Posted 30 января, 07:32

Published 30 января, 07:32

Modified 30 января, 10:22

Updated 30 января, 10:22

Инвалид погиб в Башкирии

Инвалид погиб в Башкирии

30 января 2025, 07:32
Фото: МЧС Башкортостана.
Жизнь 63-летнего мужчины оборвалась в четверг, 30 января, сообщили в МЧС Башкортостана.

Утро четверга, 30 января, в селе Татыр-Узяк Хайбуллинского района началось с трагедии. В деревне загорелся жилой деревянный дом.

Пожал в Татыр-Узяк
Пожал в Татыр-Узяк
Пожал в Татыр-Узяк. Фото: МЧС Башкортостана

На место прибыл целый отряд пожарных, которые активно боролись с огнем на площади 54 квадратных метров. В ходе тушения пламени огнеборцы нашли тело мужчины в зале частного дома.

Как позже выяснилось, погибший оказался 63-летним хозяином дома. Мужчина был инвалидом, поэтому самостоятельно передвигаться и спастись ему не удалось.

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Ранее Mkset рассказал, что пожарные чудом спасли от смерти двух мужчин во время возгорания мусора в тоннеле уфимской теплотрассы.

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