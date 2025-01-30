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Posted 30 января, 11:15

Published 30 января, 11:15

Modified 30 января, 11:18

Updated 30 января, 11:18

Готовый дом с выгодой до 2000000 рублей

Готовый дом с выгодой до 2000000 рублей

30 января 2025, 11:15
Фото: ГК «Жилой Квартал».
Реклама. ГК Жилой квартал, ИП Хазиахметова Лиана Зинфиловна. erid: 2W5zFH7p4De
До долгожданной весны остался всего месяц, и предвкушение пробуждения природы витает в воздухе. Для владельцев собственных домов этот месяц — период активного планирования и подготовки к летнему сезону.

Они уже сейчас начинают мысленно составлять меню для первых шашлыков, перебирая рецепты маринадов и предвкушая аромат дымка. А те, кто живёт в городе задумываются о покупке собственного дома.

И сейчас самое удачное время для воплощения своих мечт в реальность, ведь крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, «Жилой Квартал», объявил беспрецедентную акцию — выгода до 2 000 000 рублей на готовые коттеджи и таунхаусы.

— Мы любим дарить подарки и радовать своих покупателей. Поэтому начинаем этот год с уникального спецпредложения — при заключении первых 10 договоров на покупку готового коттеджа или таунхауса в одном из наших посёлков: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2», концептуальном посёлке бизнес-класса «Созвездие Цефей» и комфортабельном «Миллаверде» до 1 марта 2025 года, вы можете получить скидку до 2000000 рублей, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Напомним, что все коттеджные посёлки ГК «Жилой Квартал» возводятся в экологически чистых локациях, всего 15-20 минут на машине и вы в городе, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.

Какой бы из коттеджных посёлков вы не выбрали: «Зубово Life 3», «Михайловка Green 2», «Миллаверде» или «Созвездие Цефей» в любом случае у вас будет собственная управляющая компания, которая обеспечит чистоту и комфорт на территории. Дом будет подключен к инженерным сетям: водоснабжение, канализация, газификация и электроэнергия. Везде ровные асфальтированные дороги, все улицы освещены, есть парки, детские площадки и другая необходимая инфраструктура: школы, детские сады и магазины.

И конечно, при покупке дома в ГК «Жилой Квартал» вы можете воспользоваться сертификатом на материнский капитал, услугой Trade-in и оформить ипотеку с государственным субсидированием, например, «Семейную ипотеку» со ставкой от 6% годовых и максимальным лимитом до 6 млн. рублей или IT ипотека от 6% с максимальным лимитом до 9 млн. руб.

Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время девелопер построил 14 жилых комплексов и ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.

Проектная декларация застройщика на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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