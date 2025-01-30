Готовый дом с выгодой до 2000000 рублей

Напомним, что все коттеджные посёлки ГК «Жилой Квартал» возводятся в экологически чистых локациях, всего 15-20 минут на машине и вы в городе, для сравнения путь от Черниковки до центра занимает 25-30 минут. Кроме того, рядом со всеми посёлками находятся остановки общественного транспорта, что очень удобно для тех, у кого нет личного автомобиля.