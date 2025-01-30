Египтянин из Уфы пропал на СВО

Posted 30 января, 12:39
Published 30 января, 12:39
Modified 30 января, 12:43
Updated 30 января, 12:43
В 2022 году 30-летний Омар переехал из Египта в Башкирию учиться. В Уфе мужчина встретил даму сердца, женился и принял решение остаться в России, получив гражданство. В 2023 году в Омаре проснулся дух патриотизма, поэтому он подписал контракт на добровольную службу в зоне СВО.
Египтянин мужественно и самоотверженно защищал новую Родину. Омар даже спас жизнь сослуживца в зоне боевых действий. А позже мужчина сам был ранен после обстрела вражеских войск.
— Там были два парня, они меня спасли. Я кричал: «Ребята, бросьте меня, спасайтесь сами, бегите», — рассказывает египтянин о подвиге своих спасителей.
Жена Омара вспоминает, что страшное событие произошло 23 февраля прошлого года — в День защитника Отечества. Динара написала мужу поздравление, однако сообщение целую неделю оставалось без ответа.
Позже Омар все же вышел на связь, обрадовав молившуюся за него супругу. Сейчас иностранный герой вернулся в Уфу, где живет и восстанавливается после ранения.