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Posted 30 января, 12:39

Published 30 января, 12:39

Modified 30 января, 12:43

Updated 30 января, 12:43

Египтянин из Уфы пропал на СВО

Египтянин из Уфы пропал на СВО

30 января 2025, 12:39
Фото: Операция Z: Военкоры Русской Весны.
Уфимский египтянин поделился в четверг, 30 января, историей службы в зоне СВО с телеграм-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В 2022 году 30-летний Омар переехал из Египта в Башкирию учиться. В Уфе мужчина встретил даму сердца, женился и принял решение остаться в России, получив гражданство. В 2023 году в Омаре проснулся дух патриотизма, поэтому он подписал контракт на добровольную службу в зоне СВО.

Египтянин мужественно и самоотверженно защищал новую Родину. Омар даже спас жизнь сослуживца в зоне боевых действий. А позже мужчина сам был ранен после обстрела вражеских войск.

— Там были два парня, они меня спасли. Я кричал: «Ребята, бросьте меня, спасайтесь сами, бегите», — рассказывает египтянин о подвиге своих спасителей.

Жена Омара вспоминает, что страшное событие произошло 23 февраля прошлого года — в День защитника Отечества. Динара написала мужу поздравление, однако сообщение целую неделю оставалось без ответа.

Позже Омар все же вышел на связь, обрадовав молившуюся за него супругу. Сейчас иностранный герой вернулся в Уфу, где живет и восстанавливается после ранения.

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Ранее Mkset сообщил, что в Белорецке попрощались с погибшим бойцом СВО.

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