Египтянин из Уфы пропал на СВО

В 2022 году 30-летний Омар переехал из Египта в Башкирию учиться. В Уфе мужчина встретил даму сердца, женился и принял решение остаться в России, получив гражданство. В 2023 году в Омаре проснулся дух патриотизма, поэтому он подписал контракт на добровольную службу в зоне СВО.