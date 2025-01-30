Для желающих покинуть Уфу пустят экспресс-транспорт

Posted 30 января, 08:38
Published 30 января, 08:38
Modified 30 января, 10:18
Updated 30 января, 10:18
В Башкирии продолжают работать над проектом «Развитие Уфимского железнодорожного узла». Одним из пунктов программы стал запуск скоростной электрички до воздушной гавани Уфы. В республиканском Минтрансе отметили, проект достаточно затратный, но необходимый. В ведомстве уже разработали технико-экономическое обоснование проекта и готовят документацию для старта работы.
Ранее Mkset сообщил, что депутаты Башкирии предложили оптимизировать общественный транспорт для удобного пользования незрячих пассажиров. Согласно задумке, в уфимских автобусах появятся специальные системы оповещения для слепых.