mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:38

Published 30 января, 08:38

Modified 30 января, 10:18

Updated 30 января, 10:18

В Уфе запустят поезд до аэропорта

Для желающих покинуть Уфу пустят экспресс-транспорт

30 января 2025, 08:38
Фото: 1MI.

В Уфе запустят поезд до аэропорта

Власти Уфы прорабатывают проект запуска скоростного сообщения города и воздушной гавани, сообщили в региональном Минтрансе в четверг, 30 января.

В Башкирии продолжают работать над проектом «Развитие Уфимского железнодорожного узла». Одним из пунктов программы стал запуск скоростной электрички до воздушной гавани Уфы. В республиканском Минтрансе отметили, проект достаточно затратный, но необходимый. В ведомстве уже разработали технико-экономическое обоснование проекта и готовят документацию для старта работы.

В Уфимских автобусах установят специальные громкоговорители
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщил, что депутаты Башкирии предложили оптимизировать общественный транспорт для удобного пользования незрячих пассажиров. Согласно задумке, в уфимских автобусах появятся специальные системы оповещения для слепых.

Читайте также:
Уфимский лихач задавил школьника на остановкеВ последний путь проводили бойца СВО из БашкирииБашкирский детсад покрылся плесенью
#Александра Воля#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Воздушная гавань#Железнодорожный узел#Скоростная электричка#Незрячие пассажиры#Системы оповещения#Экспресс-транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика