Для желающих покинуть Уфу пустят экспресс-транспорт

В Башкирии продолжают работать над проектом «Развитие Уфимского железнодорожного узла». Одним из пунктов программы стал запуск скоростной электрички до воздушной гавани Уфы. В республиканском Минтрансе отметили, проект достаточно затратный, но необходимый. В ведомстве уже разработали технико-экономическое обоснование проекта и готовят документацию для старта работы.