Детьми Уфы займется еврейский центр

Posted 30 января, 13:04
Published 30 января, 13:04
Modified 30 января, 13:07
Updated 30 января, 13:07
Глава региона встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и его коллегой из Башкирии Дана Кричевски. Хабиров отметил, Башкирии уже который год удается поддерживать мир и согласие между представителями разных конфесий благодаря активной работе руководителей духовенств.
За круглым столом обсудили благотворительные успехи еврейской общины в Башкирии. Также Хабиров анонсировал закладку первого камня в основание нового центра для особенных детей. Республика, как считает глава региона, остро нуждается в подобном центре. Это строительство станет добрым жестом еврейской общины.
Ранее Mkset рассказал, что ещё неоткрывшийся дом пристарелых в Уфе успел оказаться в центре уголовного скандала.