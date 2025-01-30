Детьми Уфы займется еврейский центр

Глава региона встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и его коллегой из Башкирии Дана Кричевски. Хабиров отметил, Башкирии уже который год удается поддерживать мир и согласие между представителями разных конфесий благодаря активной работе руководителей духовенств.