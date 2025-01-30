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Posted 30 января, 13:04

Published 30 января, 13:04

Modified 30 января, 13:07

Updated 30 января, 13:07

Детьми Уфы займется еврейский центр

Детьми Уфы займется еврейский центр

30 января 2025, 13:04
Фото: tg/Радий Хабиров.
Глава Башкирии Радий Хабиров договорился о строительстве детского центра с представителями еврейской общины, сообщил политик в четверг, 30 января.

Глава региона встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и его коллегой из Башкирии Дана Кричевски. Хабиров отметил, Башкирии уже который год удается поддерживать мир и согласие между представителями разных конфесий благодаря активной работе руководителей духовенств.

За круглым столом обсудили благотворительные успехи еврейской общины в Башкирии. Также Хабиров анонсировал закладку первого камня в основание нового центра для особенных детей. Республика, как считает глава региона, остро нуждается в подобном центре. Это строительство станет добрым жестом еврейской общины.

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Ранее Mkset рассказал, что ещё неоткрывшийся дом пристарелых в Уфе успел оказаться в центре уголовного скандала.

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