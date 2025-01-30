Башкирский депутат получил главную медаль ВДВ

Медаль генерала Маргелова — это награда, учрежденная в России в честь генерал-полковника Василия Филипповича Маргелова, который был известным командующим воздушно-десантными войсками СССР. Она была создана для награждения военнослужащих и гражданских лиц за заслуги в области защиты Отечества, а также за активное участие в развитии и укреплении ВДВ.