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Posted 30 января, 13:20

Published 30 января, 13:20

Modified 30 января, 13:22

Updated 30 января, 13:22

Башкирский депутат получил главную медаль ВДВ

Башкирский депутат получил главную медаль ВДВ

30 января 2025, 13:20
Фото: 1MI & tg/Азат Сахабиев.
Депутат белебеевского совета удостоился почетной медали «Генерал армии Маргелов» в четверг, 30 января, сообщил глава района Азат Сахабиев.
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Алексей Никулин — депутат Совета Белебеевского района попал в зону СВО во время частичной мобилизации в 2022 году. Летейнант возглавил мотострелковую роту, а его команду составляют земляки из родного Белебеевского района.

Как стало известно, бойца удостоили главной награды ВДВ — Медали генерала Маргелова — за особые заслуги в содействии решений целей войск.

Медаль генерала Маргелова — это награда, учрежденная в России в честь генерал-полковника Василия Филипповича Маргелова, который был известным командующим воздушно-десантными войсками СССР. Она была создана для награждения военнослужащих и гражданских лиц за заслуги в области защиты Отечества, а также за активное участие в развитии и укреплении ВДВ.

Медаль имеет характерный дизайн, на котором изображен профиль генерала Маргелова, а также символику ВДВ.

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Ранее Mkset рассказал о судьбе египтяна, отправившегося защищать Россию в зону СВО.

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