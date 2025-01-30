Башкирский депутат получил главную медаль ВДВ

Posted 30 января, 13:20
Published 30 января, 13:20
Modified 30 января, 13:22
Updated 30 января, 13:22
Алексей Никулин — депутат Совета Белебеевского района попал в зону СВО во время частичной мобилизации в 2022 году. Летейнант возглавил мотострелковую роту, а его команду составляют земляки из родного Белебеевского района.
Как стало известно, бойца удостоили главной награды ВДВ — Медали генерала Маргелова — за особые заслуги в содействии решений целей войск.
Медаль генерала Маргелова — это награда, учрежденная в России в честь генерал-полковника Василия Филипповича Маргелова, который был известным командующим воздушно-десантными войсками СССР. Она была создана для награждения военнослужащих и гражданских лиц за заслуги в области защиты Отечества, а также за активное участие в развитии и укреплении ВДВ.
Медаль имеет характерный дизайн, на котором изображен профиль генерала Маргелова, а также символику ВДВ.