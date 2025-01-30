Автомобили за копейки раздадут в Уфе

Интересно, что ведомство на торгах предлагает приобрести как один автомобиль — например, «Ладу Самару» 2005 года выпуска за ₽110 тыс, так и оптовый пакет — к примеру, лот с «Ладой Самарой», «Ладой Приорой», «Ауди А3» и «Фольксвагеном Гольф» с стартовой стоимостью почти в ₽1,2 миллиона.