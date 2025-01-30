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Posted 30 января, 08:21

Published 30 января, 08:21

Modified 30 января, 10:19

Updated 30 января, 10:19

Росимущество распродает машины должников по смешным ценам

Автомобили за копейки раздадут в Уфе

30 января 2025, 08:21
Фото: 1MI.

Росимущество распродает машины должников по смешным ценам

Росимущество Башкирии организовало аукцион-распродажу автомобилей должников, согласно данным госпортала «Торги» на четверг, 30 января.

Арестованные автомобили, которые перешли в собственность государства из-за долгов владельцев, пустят с молотка в феврале. Всего региональное Росимущество выставило на аукцион 21 лот общей стартовой стоимостью более чем в ₽13 миллионов.

Интересно, что ведомство на торгах предлагает приобрести как один автомобиль — например, «Ладу Самару» 2005 года выпуска за ₽110 тыс, так и оптовый пакет — к примеру, лот с «Ладой Самарой», «Ладой Приорой», «Ауди А3» и «Фольксвагеном Гольф» с стартовой стоимостью почти в ₽1,2 миллиона.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 7 февраля. Все вырученные деньги пойдут в счет погашения долгов бывших владельцев.

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Ранее Mkset рассказал, кто может позволить себе иномарку в Уфе.

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