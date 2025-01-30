Автомобили за копейки раздадут в Уфе

Posted 30 января, 08:21
Published 30 января, 08:21
Modified 30 января, 10:19
Updated 30 января, 10:19
Арестованные автомобили, которые перешли в собственность государства из-за долгов владельцев, пустят с молотка в феврале. Всего региональное Росимущество выставило на аукцион 21 лот общей стартовой стоимостью более чем в ₽13 миллионов.
Интересно, что ведомство на торгах предлагает приобрести как один автомобиль — например, «Ладу Самару» 2005 года выпуска за ₽110 тыс, так и оптовый пакет — к примеру, лот с «Ладой Самарой», «Ладой Приорой», «Ауди А3» и «Фольксвагеном Гольф» с стартовой стоимостью почти в ₽1,2 миллиона.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 7 февраля. Все вырученные деньги пойдут в счет погашения долгов бывших владельцев.