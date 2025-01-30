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Posted 30 января, 11:18

Published 30 января, 11:18

Modified 30 января, 12:03

Updated 30 января, 12:03

Daewoo Nexia сгорела в Уфе

Автомобиль вспыхнул на дороге в центре Уфы

30 января 2025, 11:18
Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан.

Daewoo Nexia сгорела в Уфе

В Уфе машина загорелась прямо посреди проезжей части в четверг, 30 января, поделились местные жители в соцсетях с «БашДТП | Уфа и Башкортостан».

На пересечении улиц Владивостокской и Революционной, напротив военкомата, в центре Уфы прямо на перекрестке загорелся автомобиль.

Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан.

На кадрах, снятых очевидцем видно, как яркое пламя полыхает в передней части кузова, а густой черный дым поднимается в небо. При этом огнетушителя на кадрах не видно — владелец тщетно пытается потушить пламя снегом с обочины.

UPD: прибывшие на место спасатели МЧС Башкортостана рассказали, что в центре города вспыхнул автомобиль марки Daewoo Nexia. Прохожие помогали владельцу горящий машины потушить пламя подручными средствами, однако окончательно справиться с огнем удалось только прибывшим спасателям. Пострадавших нет.

Фото: МЧС Башкортостана

Эксперты рассказали Mkset причины, по которым могло случится возгорание:

  • Перегрев двигателя: Если двигатель перегревается, это может привести к возгоранию, особенно если есть утечки масла или охлаждающей жидкости.
  • Поломка электрооборудования: Короткое замыкание в электропроводке, неисправные или изношенные электрические компоненты могут вызвать искрение и возгорание.
  • Разгерметизация топливной системы: Утечки топлива из бака, шлангов или форсунок могут привести к возникновению огня, особенно при контакте с горячими поверхностями.
  • Неправильное использование аксессуаров: Установка несертифицированных аксессуаров и модификаций может привести к перегрузке электрической системы.
  • Необслуженные автомобили: Непроведенные технические осмотры и отсутствие профилактического обслуживания могут привести к неисправностям, способствующим возгоранию.

Также специалисты напомнили о важности регулярного обслуживания автомобиля, что поможет минимизировать риски возгорания.

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