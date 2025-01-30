Автомобиль вспыхнул на дороге в центре Уфы

Posted 30 января, 11:18
Published 30 января, 11:18
Modified 30 января, 12:03
Updated 30 января, 12:03
На пересечении улиц Владивостокской и Революционной, напротив военкомата, в центре Уфы прямо на перекрестке загорелся автомобиль.
На кадрах, снятых очевидцем видно, как яркое пламя полыхает в передней части кузова, а густой черный дым поднимается в небо. При этом огнетушителя на кадрах не видно — владелец тщетно пытается потушить пламя снегом с обочины.
UPD: прибывшие на место спасатели МЧС Башкортостана рассказали, что в центре города вспыхнул автомобиль марки Daewoo Nexia. Прохожие помогали владельцу горящий машины потушить пламя подручными средствами, однако окончательно справиться с огнем удалось только прибывшим спасателям. Пострадавших нет.
Эксперты рассказали Mkset причины, по которым могло случится возгорание:
Также специалисты напомнили о важности регулярного обслуживания автомобиля, что поможет минимизировать риски возгорания.