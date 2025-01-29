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Posted 29 января, 04:19

Published 29 января, 04:19

Modified 29 января, 09:02

Updated 29 января, 09:02

За что Кремль наградил уфимскую больницу

За что Кремль наградил уфимскую больницу

29 января 2025, 04:19
Фото: 1MI.
Уфимское лечебное учреждение имени Куватова наградили премией Правительства РФ в области качества, сообщает Минздрав Башкирии в среду, 29 января

Главная больница Башкирии отмечена наградой российского Правительства на самом высоком уровне. Накануне документ о присвоении премии был завизирован премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По словам специалистов из Минздрава Башкирии, получить такую награду не просто. Ее вручают только тем организациям, которые добились отличных результатов в области оказания услуг, а также их безопасной и бесперебойной работы. В больнице была проведена комплексная работа, в результате которой, была внедрена система проверки качества в медицинских организациях.

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Интересно, что народное мнение с мнением Правительства не сильно расходится. В отзывах на «Яндекс картах» оценка — 4,4 из пяти возможных. Люди говорят, что были приятно удивлены чистотой, порядком и хорошим отношением персонала к больным. Кроме того, многие выражают врачам и медперсоналу больницы.

В сервисе «2ГиС» 154 оценки. Среди них большая часть отзывов положительная, хотя и встречается критика. Стоит отметить, что на каждый вопрос или замечание пациентам дан развернутый ответ от ответственных лиц лечебного учреждения.

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