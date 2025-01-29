За что Кремль наградил уфимскую больницу

По словам специалистов из Минздрава Башкирии, получить такую награду не просто. Ее вручают только тем организациям, которые добились отличных результатов в области оказания услуг, а также их безопасной и бесперебойной работы. В больнице была проведена комплексная работа, в результате которой, была внедрена система проверки качества в медицинских организациях.