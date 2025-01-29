Январь оказался самым сложным месяцем для собак — почему питомцы хандрят?

Даже в холодную и пасмурную погоду прогулки на свежем воздухе оказываются полезными. Холодный воздух и физическая активность способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение как у собак, так и у их владельцев. Специалисты рекомендуют уделять внимание не только самой прогулке, но и взаимодействию с питомцем во время неё. Вместо того чтобы заниматься телефонами или слушать музыку, стоит поиграть с собакой, дать ей время для остановок и принюхиваний.