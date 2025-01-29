Январь оказался самым сложным месяцем для собак — почему питомцы хандрят?

Posted 29 января, 12:13
Published 29 января, 12:13
Modified 29 января, 12:15
Updated 29 января, 12:15
После зимних праздников, когда хозяева были дома почти всё время, а режим дня был нарушен, животные могут начать проявлять признаки усталости или беспокойства. Это не редкость, ведь они воспринимают изменения в привычной обстановке так же остро, как и люди.
Согласно исследованию, проведённому организацией Guide Dogs, 25% собак становятся более вялыми в январе. А 14% из них начинают переживать из-за перемен в распорядке, что вызывает у них беспокойство. Эти изменения могут быть связаны как с пасмурной погодой, так и с изменениями в жизни владельцев.
Интересно, что собаки обладают удивительной чувствительностью к настроению человека. Когда хозяева становятся более замкнутыми или беспокойными, их питомцы могут тоже чувствовать тревогу. Это подтверждается данными исследования: 94% владельцев считают, что их собаки улавливают эмоциональные изменения в доме. Однако, в отличие от нас, животные не могут выразить свои чувства словами, что делает их переживания более сложными для восприятия.
— Собаки невероятно чутко реагируют на чувства своих владельцев, и когда нарушается распорядок дня или мы чувствуем себя подавленными, неудивительно, что они могут отражать эти изменения, — отмечает Тим Стаффорд, директор по работе с собаками в компании Guide Dogs.
Одним из основных факторов, влияющих на настроение собаки в начале года, является нарушение привычного режима. Многие владельцы сообщают, что в январе сокращают количество прогулок или игр с питомцем, что связано с тем, что утром темно и холодно. Это может значительно снизить активность животного, что приводит к скуке и беспокойству.
Кроме того, после праздничных дней собаки часто остаются без внимания своих владельцев, которые возвращаются к рабочему графику. В течение новогодних праздников многие хозяева проводили больше времени дома, что создавало у собак иллюзию стабильности и безопасности. Когда же снова наступает «нормальная жизнь», собаки могут переживать стресс, вызванный отсутствием внимания и общения.
Несмотря на то, что январь — не самый простой месяц для собак, есть способы поддержать питомца и вернуть ему радость. Одним из наиболее важных советов является сохранение привычного распорядка. Постоянные прогулки и игры помогают собакам чувствовать себя в безопасности, так как они знают, чего ожидать в течение дня.
— Собаки чувствуют себя в безопасности, когда знают, чего ожидать от своего распорядка дня. Это особенно важно в зимние месяцы, когда изменённый график может заставить их почувствовать себя неуверенно, — объясняет Тим Стаффорд.
Даже в холодную и пасмурную погоду прогулки на свежем воздухе оказываются полезными. Холодный воздух и физическая активность способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение как у собак, так и у их владельцев. Специалисты рекомендуют уделять внимание не только самой прогулке, но и взаимодействию с питомцем во время неё. Вместо того чтобы заниматься телефонами или слушать музыку, стоит поиграть с собакой, дать ей время для остановок и принюхиваний.
Чтобы помочь питомцу пережить период снижения активности, полезно добавить элемент умственной стимуляции в его жизнь. Например, можно учить собаку новым трюкам или давать ей игрушки-головоломки. Это поможет отвлечь животное от скуки и улучшить его настроение.
— Ментальная стимуляция помогает собакам оставаться активными и вовлечёнными, даже когда физическая активность ограничена, — поясняет Стаффорд.
Кроме того, важно уделить внимание физическому состоянию собаки. Совместное времяпрепровождение на диване или уютные моменты ухода за шерстью помогают снизить стресс у питомца, создавая ощущение связи с владельцем. Эти простые действия могут помочь не только уменьшить беспокойство у собаки, но и сделать вас ближе друг к другу.
— Как и люди, собаки тоже могут переживать тяжёлые моменты в январе. Важно следить за поведением питомца и помогать ему адаптироваться. Простое внимание, поддержание привычного режима и активное взаимодействие с питомцем способны вернуть радость в его жизнь и помочь пережить зиму с минимальными последствиями, — напоминает эксперт.
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