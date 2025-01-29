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Posted 29 января, 14:24

Published 29 января, 14:24

Modified 29 января, 14:26

Updated 29 января, 14:26

В Белорецке произошёл взрыв бытового газа

Взрыв газа в Башкирии: есть пострадавший

29 января 2025, 14:24
Фото: МЧС.

В Белорецке произошёл взрыв бытового газа

Мужчина из Башкирии едва не лишился жизни при пожаре, сообщили в МЧС региона в среду, 29 января.

Инцидент произошёл в частном секторе Белорецка, на улице Куприна. Местные жители услышали громкий взрыв с соседского участка и вызвали «службу 112». В мгновение комнату в деревянной постройке объяло пламя, а из окон повалили густые столбы дыма.

Единственный находившийся в доме человек — 35 мужчина — сумел спастись самостоятельно, однако миновать ожогов ему не удалось. Спасателям удалось оперативно затушить. Как выяснилось, в постройке взорвался газ. Ударной волной в доме выбило три окна вместе с рамами.

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