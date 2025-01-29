Взрыв газа в Башкирии: есть пострадавший

Posted 29 января, 14:24
Published 29 января, 14:24
Modified 29 января, 14:26
Updated 29 января, 14:26
Инцидент произошёл в частном секторе Белорецка, на улице Куприна. Местные жители услышали громкий взрыв с соседского участка и вызвали «службу 112». В мгновение комнату в деревянной постройке объяло пламя, а из окон повалили густые столбы дыма.
Единственный находившийся в доме человек — 35 мужчина — сумел спастись самостоятельно, однако миновать ожогов ему не удалось. Спасателям удалось оперативно затушить. Как выяснилось, в постройке взорвался газ. Ударной волной в доме выбило три окна вместе с рамами.