Взрыв газа в Башкирии: есть пострадавший

Единственный находившийся в доме человек — 35 мужчина — сумел спастись самостоятельно, однако миновать ожогов ему не удалось. Спасателям удалось оперативно затушить. Как выяснилось, в постройке взорвался газ. Ударной волной в доме выбило три окна вместе с рамами.