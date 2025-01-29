ВТБ: Через 6 месяцев рынок сбережений достигнет 60 триллионов рублей

По словам Георгия Горшкова, в текущем году финансовый рынок будет ориентироваться на вкладчиков. Многие граждане откладывают средства на крупные покупки, используя при этом депозиты и накопительные счета. В этом году база их роста будет заметно выше за счет высоких процентов, выплаченных по истечении срока вкладов, открытых зимой, когда действовали наиболее высокие ставки. В 2025 году ожидается, что будет достигнут рекордный результат прошлого года, и вкладчики заработают на депозитах порядка семи триллионов рублей.