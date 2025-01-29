ВТБ: Через 6 месяцев рынок сбережений достигнет 60 триллионов рублей

Posted 29 января, 06:28
Published 29 января, 06:28
Modified 29 января, 06:28
Updated 29 января, 06:28
Эксперт прогнозирует рост депозитов до 60 триллионов рублей по итогам первого полугодия 2025 года, пишет gorod55.ru. Он уточнил, что показатель роста составит 21 процент. В результате объем сбережений составит более 68 триллионов рублей. Как отметили аналитики ВТБ, драйвером роста по-прежнему будут вклады в рублях.
По словам Георгия Горшкова, в текущем году финансовый рынок будет ориентироваться на вкладчиков. Многие граждане откладывают средства на крупные покупки, используя при этом депозиты и накопительные счета. В этом году база их роста будет заметно выше за счет высоких процентов, выплаченных по истечении срока вкладов, открытых зимой, когда действовали наиболее высокие ставки. В 2025 году ожидается, что будет достигнут рекордный результат прошлого года, и вкладчики заработают на депозитах порядка семи триллионов рублей.
Горшков также рассказал, что в первом полугодии ключевая ставка будет держаться на экстравысоком уровне, что позволит обеспечить значительную доходность накопительных продуктов. Средний уровень по депозитам — 19–20% годовых, по маркетинговым предложениям — 22–23% годовых.
По мнению аналитиков ВТБ, Центробанк не намерен снижать ключевую ставку, пока не замедлится инфляция. Тем не менее, исходя из решений Центробанка, некоторая коррекция все же возможна. Самый высокий уровень ставок пройдет этой зимой, а во втором полугодии 2025 года тренды могут измениться, и на фоне снижения ставок средства с депозитов будут переходить на накопительные счета.
Эксперты подчеркивают, что именно этот фактор будет играть ключевую роль на рынке сбережений в 2025 году. Сегодня рынок ориентирован на сроки до года. По оценке аналитиков ВТБ, с сентября прошлого года доля такого привлечения увеличилась на 3 п. п. Такие вклады составляют примерно 94 процента всех вкладов в рублях.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ также напомнил, что средняя максимальная ставка привлечения в 2024 году у ключевых игроков на рынке составила 22,8 процента, а к концу года уменьшилась до 21,7 процента в связи с сохранением высокого уровня ключевой ставки. Тем не менее даже на сегодняшний день на рынке сохраняется ситуация, когда ставка по депозитам выше ключевой ставки.
Более 750 000 клиентов ВТБ переоткрыли вклады в декабре 2024 года, когда ставки достигли наивысшего уровня. В январе 2025 года портфель классических розничных сбережений банка увеличился на 895 миллиардов рублей, что является рекордным показателем.
В декабре прошлого года количество депозитов выросло на 20 процентов по сравнению с ноябрем. Общее количество вкладов, открытых в ВТБ в 2024 году, составило более 7,3 миллиона. Это в полтора раза больше, чем в 2023 году. По итогам 2025 года количество вкладчиков банка достигнет девять миллионов человек, подытожил Георгий Горшков.